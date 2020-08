Gymnasie-klasse sendt hjem: Elev testet positiv efter at have været syg i skolen

AALBORG:Aalborg Handelsskole har fredag sendt elever og undervisere fra en 3.g klasse hjem fra skolen i Turøgade.

En elev, der onsdag gik hjem fra skolen, fordi vedkommende var syg, har fredag morgen meddelt skolen, at han er testet positiv for corona.

- Vi har taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og her vurdere man, at eleverne i samme klasse og underviserne er nærkontakter, der skal gå i isolation, siger Rikke Christoffersen, der er direktør på Aalborg Handelsskole.

Klassen er på cirka 25 lever, mens der er fire til fem undervisere, der er sendt hjem.

Fjernundervisning

- Både elever og undervisere vil senere blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de vil få nærmere besked om, hvordan de skal forholde sig, siger Rikke Christoffersen.

Hun fortæller, at de hjemsendte elever og undervisere skal testes søndag. Er den test negativ, kan de forlade isolationen, men alle skal testes anden gang tirsdag, og først når den test er negativ, kan de møde på skolen igen.

- Fra på mandag, og indtil eleverne kan møde igen, bliver der fjernundervisning via computeren. Klassen kørte med fjernundervisning i foråret, og der bliver ført fravær, hvis de ikke møder op mandag, siger Rikke Christoffersen.

Direktøren fortæller, at der ikke er planer om, at sende andre elever eller undervisere hjem.

- Vi følger retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der også tager kontakt til den syge elev, for at undersøge om der er andre, der eventuelt skal i karantæne og testes, siger hun.