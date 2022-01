Håndbold rimer på "Happy". Nordjysk succes-opskrift breder sig til udlandet

Vi elsker håndbold. Mange af os i hvert fald.

Både når vi ser gennem de nordjyske briller, hvor vi kan nyde de danske mestre fra Aalborg, der gennem hårdt arbejde og et skarpt setup er blevet en markant spiller på den europæiske scene, og lidt længere mod vest talentfabrikken fra Mors-Thy. Og også når vi i løbet af den kommende uge udvider perspektivet og følger de danske drenge gå efter guldet ved EM i Ungarn. Her vil mange af os være faste tilskuere fra sofarække 1, hvor vi bider negle til de store dramaer, soler os i de lette sejre, og - forhåbentlig ikke - ærgrer os til døde, hvis drømmene brister, inden titlen er i hus, og guldkonfettien drysser ned over Mikkel Hansen og co.

Men håndbold rimer på mere end harpiks, hårde tacklinger, hurtige kontraløb og hævede pokaler.

Håndbold rimer også på ”happy”.

Det stod klart i denne uge, da Rikke Nielsen kunne offentliggøre, at succesen med LykkeLiga nu bredes ud til udlandet.

Den tidligere topspiller var for fire år siden primus motor bag en håndboldliga for udviklingshæmmede. Som mor til Magda, der har Downs Syndrom, oplevede hun, at der manglede et idrætstilbud for børn og unge med et udviklingshandicap. Og så gik hun med iver i gang med at etablere LykkeLiga, der siden er vokset til en vaskeægte succes med 77 klubber og 1200 børn i aktion på halgulvet.

Den store opbakning har vakt interesse uden for landets grænser, hvor der foreløbig er opstart for klubber i henholdsvis Tyskland og Sverige. Under navnet ”Happy League”. Og mon ikke flere kommer til.

Der er god grund til at anerkende Rikke Nielsens - og de frivillige, der har bistået hende - indsats for at skabe et bredt idrætstilbud med stor succes: Som mor har hun reageret på sin oplevelse af, at hendes handicappede datter manglede mulighed for at dyrke sport og skabe de kammeratlige relationer, idræt fører med sig. Og som tidligere topspiller var det naturligt at kaste sig over håndbolden, som hun kender så godt. Og den eksplosive udvikling i antal klubber og udøvere - og nu eksport til udlandet - har understreget behovet for en LykkeLiga. Det er ildsjælsarbejde af højeste karat.

Samtidig er der god grund til at minde alle os håndboldelskere om, at sporten rummer andet ens fokus på sejre og den sublime udførsel leveret af professionelle stjerner. Håndbold kan også spilles i en udgave, hvor det gælder om at være med, uddele high fives til alle, få rørt sig, konkurrere af et godt hjerte og ikke mindst have det sjovt og få nogle uforglemmelige ture og oplevelser med holdkammerater og modstandere. Det er idrættens sande væsen - og her er der guld til alle.