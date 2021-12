Så faldt hammeren: Nu bliver det dyrere at få renoveret huset

NORDJYLLAND:Fremover bliver det dyrere at få renoveret taget eller skiftet vinduer.

Partierne bag finanslovaftalen for næste år er nemlig blevet enige om at afskaffe dele af boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget.

Det vil dog stadig være muligt at trække serviceydelser som rengøring og børnepasning fra i skat.

For at holde hånden under arbejdsmarkedet under coronakrisen besluttede regeringen sidste år at udvide boligjobordningen, så man kunne få et højere fradrag.

Men efterspørgslen på håndværkere steg så voldsomt, at udbuddet ikke har kunnet følge med. Partierne mener derfor ikke, at fradraget længere er nødvendigt.

Håndværkerfradraget forsvinder til april. Sættes der gang i arbejdet inden udgangen af marts, kan man stadig få håndværkerfradrag.

- Vi vil gerne give mulighed for, at man kan få håndværkerfradraget afviklet på en fornuftig måde. Vi står her i december, og der kan være nogle, der havde planlagt at benytte håndværkerfradraget i starten af året. Det giver vi mulighed for, men efter 1. april vil det ikke være muligt at få fradraget, siger finansminister Nicolai Wammen.

Ordningen blev for fem år siden justeret med fokus på grønne investeringer. Men trods den klimavenlige ændring har støttepartierne haft et ønske om at fjerne ordningen.

På spørgsmål om, hvorfor partierne ikke har afskaffet hele boligjobordningen inklusiv servicedelen som eksempelvis rengøring, siger Nicolai Wammen:

- Der, hvor vi har den allerstørste udfordring i forhold til dansk økonomi, er på bygge- og anlæg. Det er derfor, at vi afskaffer håndværkerdelen af boligjobordningen.

- Men vi har en stor interesse i at holde det sorte arbejde nede på servicedelen, siger finansministeren.

