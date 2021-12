Halvanden meter flæskesteg under armen

Efter gårsdagens strabadser har julefreden for de flestes vedkommende sænket sig. Det ganske danske land er dækket i mere eller mindre sne, og der bliver julehygget i de små hjem. For mange danskere er julen 2021 dog også endt som en mareridtsudgave af en tv-julekalender. Julen blev ikke reddet – den onde corona sejrede.

Men det er stadig sikkert og vist som amen i kirken, at vi elsker julen her til lands. Der skal være rigeligt med gaver under træet og masser af mad i de sultne maver. Traditionerne skal bestå. De fleste spiser and. En stor del spiser flæskesteg. Og nogle få spiser kalkun. Sovsen er brun og det er vist sådan, at det særligt er i vores del af landet, de franske kartofler kommer på bordet til julemiddagen.

Men der er én juletradition, vi bør gøre kål på. Og hvis du spørger naturen og klimaet, vil svaret gispende være, at det kun kan gå for langsomt.

Vi bør gøre op med overforbruget.

Og nej, det er ikke den del af julen, der handler om, at vi forkæler os selv og hinanden med god mad, fine gaver og søde godter. Ingen skal bære julen ud.

Men den seneste måneds tid har et særligt syn gentagne gange gjort det klart for mig, hvad overforbruget drejer sig om.

Det er synet af en mand i supermarkedet med halvanden meter flæskesteg på tilbud under armen.

Der kan være mange meninger om den priskrig, supermarkederne har kørt op til jul i år. Måske var det uetisk, måske var det lige hvad trængte familier havde brug for. Men hvem i alverden har brug for halvanden meter svinekød?

Det har helt sikkert været uimodståelige tilbud, og det kan vi nordjyder ikke stå for. Men man kan nemt forestille sig, hvordan størstedelen af stegen er endt i fryseren for at dukke op som et fortidsminde en skønne dag.

Jeg er ikke ude på at stjæle julen fra nogen, men hvis der er noget, vi har lært de seneste år, så er det, at vi er en del af naturen. Ja, vi er natur. Vi kan hverken slippe for sygdom og død eller klimakatastrofer – især ikke når vi selv presser kloden.

Vi skal omstille vores energiforsyning, vores forbrug og produktion. For vores måde at leve på påvirker naturen og klimaet. Det kan være svært at gøre alt det rigtige, men mindre kan også gøre det. Køb mindre, men bedre, lyder rådet fra mange sider. Det kan bare være svært at efterleve, når der ligger halvanden meter flæskesteg til samme pris som den lille økologiske gnalling af en steg ved siden af.

Men vi bliver nødt til at gøre indsatsen. Vi må ofre noget af vores egen bekvemmelighed for de fremtidige generationers skyld. Vi har muligheden nu for at ændre kursen.

Så måske er det på tide, at vi fra næste år sender juletraditionerne lidt på slankekur. Lidt færre svinemeter i indkøbsvognene og måske lidt færre, men længere holdbare gaver under juletræerne.