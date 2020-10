Halvandet år på fri pote: Hunden Berta har endeligt fået et hjem

NORDJYLLAND:Den lille dansk-svensk gårdhund Berta tog turen fra Rostock til Skagen på fri pote. En tur der tog hende halvandet år. Siden hun blev indfanget i Skagen midt september i år, har hun opholdt sig på Lilleriscenter på Mors.

Men nu skal hun til Aggersund og bo.

- Vi ville gerne finde en kvinde, der var enlig og som boede ude på landet. Og det er heldigvis lykkesdes nu, siger Martin Gade Kristensen, indehaver af Lilleriscenter.

Valget er faldet på 61-årig Annette, der bor ude på landet ved Aggersund. Hun har været på Mors for at besøge Berta 3-4 gange om ugen den seneste måned for at lære hunden at kende.

- Relationen har fuldstændig indgået på Bertas præmisser. Det endte faktisk med, at hunden sov op ad Annettes ben, siger Martin Gade Kristensen.

Han fortæller, at der i det nye hjem ikke skulle være for meget trafik. Det ville simpelthen stresse hunden.

- Hun er stadig en forsigtig pige

Den lange tur fra Tyskland til toppen af Danmark har sat sine poter i Berta. Hunden er ikke kendt med mennesker, og det har spillet ind i behandlingen på Mors.

- Det hele er gået med meget små skridt og meget få mennesker, men det er gået godt. Hun er stadig en stille pige, og det har været en udfordring både at få hende vaccineret og chippet, siger Martin Gade Kristensen.

Meldingen fra Aggersund er, at Berta på sin første dag har brugt tiden på at finde sig til rette i de nye omgivelse. Det er gået godt.