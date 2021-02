Hamrende gennemført: Gourmet-takeaway fra hele verden i ni serveringer

Grafik: Jette Klokkerholm

Når vinter, blæst og kulde for alvor tager fat, så kigger vi ofte i kogebøgerne efter de gode gamle danske retter, der varmer og gør godt. En form for kropslig trøst, der skal forsikre kroppens celler og sind om, at alt nok skal blive varmere og bedre.

For at opnå sådan en kropslig trøst behøver man dog ikke at tage Frøken Jensens i brug. Kig i stedet mod det asiatiske eller latinamerikanske køkken, hvor der som i det danske køkken også er masser af hjælp at hente, når der er allermest brug for det.

Vi bestiller hos vietnamesiske Nam i Aalborg, der sammen med latinamerikanske Menéndez laver international takeaway, man sagtens kan tage med fra Aalborg og køre langt væk med, så længe man har en ovn at lune de sidste tre-fire serveringer i.

For generelt er det temmelig nemt at have med at gøre. Man åbner æsken, anretter på en tallerken eller sender rundt, og så spiser man.

Og børnene kan sagtens være med. Herunder et udpluk af retterne.

En frisk vietnamesisk salt. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Vi begynder i Latinamerika med en "sygt" cremet tostada med avokado med små syrlige skarpe skud af peberfrugt. Den lille majspandekage ryger ned efter tre bidder, og smagen hænger i munden længe efter.

Laksen er marineret i alt, hvad der er godt fra det asiatiske køkken - som ingefær, citrongræs, limeblade og kokosmælk. Chilien giver et kick men ikke mere end, at det mest fintfølende teenagebarn kan være med.

Dansk ost er med i en ret med hjertesalat, hvor både rygeost og Arla Unikas ost havgus sammen med en modnet skinke lægger bunden til tre velsmagende umami-bidder. Frisk, fed og forrygende.

Tilbage til Latinamerika og en blød taco med braiseret og friteret gris, knasende kål, spidskommen og syltede løg. Lidt af noget, vi kender - og lidt nyt.

Uh, de er lækre de to dumplings. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Asien leverer dumplings med kylling i en yderst velsmagende karrysauce, der er lavet som en fransk blanquette-sauce med creme fraiche. Spændende mundfulde og en let syre, der smager af mere.

Endnu en tur til Latinamerika med en snert af Europa og en vegetarisk quesadilla med stegte bønner, rødbede og trøffel. Dejlig fedme og krydderier, der fjerner det markante i rødbede-smagen.

Efter en ret med grillet oksekød slutter vi med en vidunderlig dessert med blandt andet chokolade, passionsfrugt og hvid chokolade.

Dejlig oksekødsret med bid fra chili. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Nu er drikkevarer ikke decideret restaurantens ansvar, men vi kunne godt bruge lidt hjælp. For vi printede menuen ud og bad en lokal vinhandler i Aalborg om at sætte vin til retterne, men han havde svært ved at ramme plet. Når maden er så krydret i flere forskellige retninger, noget vi ikke kan vide på forhånd, så er det meget svært at ramme noget vin, der matcher maden. Så hermed en opfordring til Nam/Menéndez om måske at lave et drikkevarekit eller nogle klare anbefalinger til øl, safter, cocktails eller andet, der vil hæve oplevelsen yderligere - og gerne ret for ret.

Det ændrer dog ikke ved, at 375 kroner per mand er meget rimeligt, når man tager den overdådige menu i betragtning. Der er faktisk ikke andet at gøre end at anbefale mad fra Nam/Menéndez, hvis man husker at tage sig god tid til at nyde hver eneste ret.

