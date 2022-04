Han er en krigsforbryder, men Putin kommer næppe nogensinde til at stå til ansvar

Vi ved ikke, hvor den ukrainske mand skulle hen, men vi ved, hvor hans cykeltur og liv endte: I en græsrabat i en forstad til Kyiv. Han blev skudt af russiske soldater, og billedet af hans lig med cyklen ved siden af er gået verden rundt. For mere end tusinde ord fortæller det billede om krigens grusomhed, om russisk brutalitet og det fortæller helt klart, hvorfor millioner er på flugt: Lige nu kan også et almindeligt hverdagsliv i Ukraine være med livet som indsats.

Billedet er fra Bucha, og det er kun et af mange fra den nu befriede by. Alle viser de tragedien, så det ikke er til at misforstå: Byen er bombet til ukendelighed, mange er døde. Nogle er begravet i massegrave, men mange er endnu ikke stedt til hvile. Ligene ligger stadig til offentligt skue. Det er vanvittige ting, der - i følge de ukrainske myndigheder - har fundet sted.

- Russiske soldater har voldtaget børn, kvinder og ældre mænd. De har myrdet civile, og forsøgt at skjule deres spor ved at sætte ild til ligene. Nogle af de døde har tydeligvist været udsat for tortur, lød fra den ukrainske anklagemyndighed på Twitter.

Og det er bare fra én by - der kan være mange flere steder, hvor den russiske hær har handlet lige så grusomt. Men der hvor russerne bestemmer er der ingen, der tager billeder.

I en foreløbig opgørelse fra de ukrainske myndigheder lyder det, at den russiske hær har begået 4.468 krigsforbrydelser.

- Vi er i gang med at indsamle beviser. De skal fremlægges for både vores domstole, og for den internationale domstol i Haag. Det står klart, at russerne ikke kun er skyldige i krigsforbrydelser, men også i forbrydelser mod menneskeheden, sagde den russiske statsanklager, Iryna Venediktova, da hun tidligere på ugen var på besøg i Bucha.

Ikke dræbt nogen

Det er ikke Putin, der har dræbt nogen i Bucha, men at han bærer ansvaret er utvivlsomt. At Putin står bag krigsforbrydelser, er der ikke mange uden for Rusland, der egentlig betvivler.

- Sandheden er -bevist i Bucha - at han er en krigsforbryder, lød det fra den amerikanske præsident, Joe Biden, og den holdning er der bred opbakning til i hele den vestlige verden.

For der er ikke den store tvivl om, at den russiske hær har begået krigsforbrydelser. Krig i sig selv er ikke en krigsforbrydelse, men forbrydelsen sker, når en hær overtræder krigens love. For også i krig gælder lov - det forbudte står oplistet i flere internationale aftaler, hvor Geneve-konventionen er den centrale. Ifølge den er angreb på civile en krigsforbrydelse, og det er ligeledes en krigsforbrydelse at bruge våben som giftgas og andre kemiske våben.

Står en hær bag organiseret voldtægt, tortur og mishandling, kategoriseres det som en forbrydelse mod menneskeheden.

ICC - den internationale straffedomstol med hovedsæde i hollandske Haag - er allerede i gang med at indsamle beviser, og meldingen fra domstolen tyder det på, at Rusland har overtrådt krigens love.

Men at være krigsforbryder er ikke noget, der nødvendigvis bliver straffet, og i tilfældet Putin er det tvivlsomt, om han en dag kommer til at stå til ansvar.

Skal han en dag stå til ansvar, vil det være foran ICC, der er en internationale domstol under FN, der skal føre sagen. Men Rusland anerkender ikke ICC, og har derfor ikke forpligtet sig til at udlevere mistænkte.

Første opgave for den internationale domstol bliver at bevise, at Putin er medskyldig, og at forbrydelserne er udført efter hans ordre. Det er ikke nok, at hans soldater er skyldige - skal Putin dømmes, skal det som minimum være fastslået, at han vidste besked.

Finder de beviser, kan de udstede en international arrestordre, men i praksis vil den ikke have den store effekt. ICC fører nemlig ikke sager mod folk in absentia , og skal Putin for retten, så skal han til Haag.

Så længe han er præsident, bliver han ikke udleveret, og med mindre der sker et fuldstændigt systemskifte i Kreml, er det ikke sandsynligt, at nogen russisk regering vil udlevere hverken Putin eller andre, der eventuelt måtte blive tiltalt for krigsforbrydelser. I de tilfælde, hvor statsledere har været for ICC - som efter folkemordet i Rwanda og krigen i eks-Jugoslavien - har det kun kunnet lade sig efter et systemskifte.

En arrestordre vil næppe få anden konsekvens end at Putin virkelig vil planlægge sine rejser godt. Men noget større problem bliver det ikke - Putin vil selvfølgelig ikke tage til et af de lande, hvor han risikerer at blive anholdt.

Ukrainske domstole kan også rejse en tiltale, men her er problemet det samme. Mest realistiske mulighed vil være, hvis en russisk militærperson ender som krigsfange i Ukraine, og vedkommende bliver anklaget.

ICC har - i teorien - også mulighed for anklage et lands ledere for aggressiv krigsførelse, men her er problemet, at siden Rusland ikke anerkender ICC, så skal FN's sikkerhedsråd bede ICC om at undersøge sagen.

Men det kommer ikke til at ske, for Rusland har stadig en permanent plads i sikkerhedsrådet, og dermed veto-ret.

Så nok er Putin en krigsforbryder i stor skala, men om han nogensinde får en dom for det er tvivlsomt.