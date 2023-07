På tre år har Bent Larsen ansat over 300: - På nogle punkter er det surrealistisk

NØRRESUNDBY:Bent Larsen skal kun høre et navn en enkelt gang, før han kan huske det.

Og det er jo meget heldigt, når man er ejerleder i en virksomhed, der ansætter i vilden sky.

For knap tre år siden overtog Bent Larsen en nødlidende maskinfabrik med godt 20 ansatte.

I skrivende stund er de 350 ansatte i Beritech, der designer og producerer alt fra lifte, tanke og procesudstyr til transportbånd i rustfrit stål.

Og hver eneste måned kommer der mellem 10 og 20 nye til i firmaet.

- Sådan har det været det sidste halve års tid. Og det bliver det nok ved med lidt endnu, siger Bent Larsen.

Det er de færreste mennesker, der formår at skabe en virksomhed med trecifret millionomsætning og flere hundrede ansatte. Bent Larsen har gjort det to gange. Første gang som ung iværksætter og igen i en alder af 50. Foto: Torben Hansen

Kæmpe ordre tikkede ind

Frem til marts næste år - måske længere - skal Beritech levere et stort produktionsanlæg til en stor farma-fabrik på Sjælland.

Til hvem og hvad må Bent Larsen ikke fortælle. Han må heller ikke sætte præcise tal på ordren.

Men der er tale om en ordre på et betydeligt trecifret millionbeløb.

Sideløbende er der godt gang i forretningen på virksomhedens andre markeder: Fødevare- og procesindustrien.

Og fra 1. juli føjer Bent Larsen endnu et ben til forretningen, når Beritech går ind på seafood-markedet.

En nyoprettet serviceafdeling skal fokusere på fiskeindustrien og blandt andet lave ombygning og servicering af fiskefabrikker ombord på skibe.

Alt i alt betyder det, at Beritechs omsætning tordner i vejret.

I år ventes den at lande omkring 600 millioner kroner. Det er en fordobling på et år.

Og om tre år skal omsætningen i Beritech have rundet milliarden.

- Det når vi også. Vi er godt på vej, siger Bent Larsen.

Beritech tilbyder rådgivning, fremstilling, montering og levering af ståludstyr. Blandt andet kæmpe tanke til food-, proces- og farmaindustrien. Fra 1. juli går virksomheden ind på seafoodmarkedet. Foto: Torben Hansen

For travlt til at bygge

Han er lidt forsinket, da vi møder ham i Beritechs afdeling i Nørresundby.

Tidsplanen er stram, men han stiller velvilligt op til fotos og kravler op på et stillads efter ønske fra fotografen.

Imens ringer hans telefon flere gange. Og ude foran produktionshallerne står næste gæst og venter.

Bent Larsen rækker hånden frem og hilser.

- Kan du lige vente 15 minutter, hvis du får en kop kaffe?

Bent Larsen viser vej ind i en kolonne af kontormoduler, der udgør administration.

De står som tavse vidner på, hvor travlt Bent Larsen og Beritech har.

For egentlig skulle håndværkere og maskiner være i fuld gang med at opføre Beritechs nye domicil.

Men så langt nåede de aldrig.

På under tre år er Beritech vokset fra 23 til over 300 medarbejdere, inklusiv lejede folk, og de rekrutterer løbende. Foto: Torben Hansen

- Vi har simpelthen for travlt lige nu. Så har været nødt til at sætte byggeplanerne i bero. Vi ved heller ikke præcist, hvor mange folk, vi ender med at blive, og hvor stort vi skal bygge, siger Bent Larsen.

Siden begyndelsen i 2020 har Bent Larsen opkøbt seks virksomheder.

Og senest har Beritech udvidet forretningen med en afdeling på Sjælland. Nærmere bestemt i Hillerød, hvorfra 30 montører kører ud og servicerer kunder.

- Vi er på udkig efter endnu en lokation derovre. Det er på Sjælland, de store kunder inden for farma er. Så der er vi også nødt til at være, siger Bent Larsen.

I 2021 købte Bent Larsen og Beritech købte tankdelen ud af Carsoe. Det skete for at styrke det forretningsben, der fremstiller og designer tankløsninger til specielt mejerier og farmaindustrien. Foto: Torben Hansen

Duracell-kaninen

Det er kun et par år siden, at Beritech bevægede sig ind på markedet for farma.

Men allerede med udgangen af i år forventer Beritech at være den største leverandør af udstyr til branchen i Danmark, fortæller Bent Larsen.

- På nogle punkter er det surrealistisk. Men ellers spekulerer jeg faktisk ikke rigtig over det, siger Bent Larsen.

Det er anden gang, at Bent Larsen har startet en virksomhed op fra bunden.

Første gang hed selskabet også Beritech. Det fusionerede i 2011 med industrivirksomheden Carsoe.

Bent Larsen blev medejer af Carsoe med en ejerandel på godt 33 procent og blev ansat som teknisk direktør i virksomheden, som voksede sig til en stor spiller.

- Jeg har ikke sådan en mekanisme, hvor jeg kan gå ned i gear. Når jeg går i gang, vil jeg for alt i verden vinde. Jeg vil have, at vi vækster, og at der sker noget, siger Bent Larsen. Foto: Torben Hansen

Men efter et par år sagde han stop og solgte sin ejerandele for en klækkelig sum.

Han kunne uden problemer være gået på pension.

Men den tanke virkede ikke særlig tillokkende, syntes Bent Larsen, der kan lide at have travlt.

Blandt de ansatte i Beritech er han kendt for at være lidt af en Duracell-kanin.

- Det tænder mig, at der hele tiden sker noget. Bundlinjen er selvfølgelig interessant, fordi den betyder, om vi har midler til at gøre de ting, vi gerne vil og være de folk, vi gerne vil.

- Men det, jeg er mest stolt af, er, at vi har skabt en masse arbejdspladser i Aalborg, siger Bent Larsen.

Bent Larsen kunne uden problemer have trukket sig tilbage i en alder af 52 og levet af den formue, han havde tjent på at sælge sin første virksomhed. - Men penge har aldrig sagt mig noget, påpeger han. Foto: Torben Hansen

Haren og skildpadden

Han kalder sig selv for "haren". Og driller bestemte medarbejdere med, at de er "skildpadden."

- Hvis de er lidt langsomme til at svare på en sms, sender jeg dem en skildpadde-emoji. Så ved de godt, hvad det betyder.

- Men det er kun for sjov. Og kun overfor dem, jeg ved, der kan tåle den slags gas. Jeg får også selv et par skildpadder tilbage nogle gange, griner Bent Larsen, der sidste år blev kåret som årets nordjyske ejerleder.

Prisen fik han blandt andet for at være en chef, der går forrest.

Foto: Torben Hansen

Hver morgen, når Bent Larsen møder ind - som regel klokken 04.30 - går han en morgenrunde i produktionen og hilser på de smede, der er mødt ind tidligt.

Herefter følger et par timer på kontoret.

Når klokken har slået syv, og de sidste ansatte er mødt ind, går han igen en runde og hilser på.

Foto: Torben Hansen

Hvis du vil have med smede at gøre, vinder du allermest ved at vise, at du også selv er der, lyder Bent Larsens ræson.

- Jeg plejer at sammenligne det med sport. En fodboldtræner sidder jo heller ikke hjemme, når hans hold spiller kamp, vel? sagde Bent Larsen sidste år, da han netop havde vundet prisen.