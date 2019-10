Han kørte rundt med 15 kilo hash - nu er han dømt

HOBRO:En 43-årig mand er blevet idømt et år og tre måneders fængsel. Det skyldes især, at han er kendt skyldig i at køre rundt med 14,7 kilo hash i sin bil. Det gjorde han for at sælge hashen videre, fortæller anklager Eva Madsen.

Manden blev anholdt, efter politiet fik et tip om, at han kørte rundt med stofferne - det tip fik 16. august politiet til at standse den 43-årige, der kørte rundt i Hobro.

Siden da har manden været varetægtsfængslet. I den tid har han nægtet sig skyldig, men da Retten i Aalborg fredag afgjorde sagen, erkendte han at have kørt rundt med den store mængde hash, og han modtog dommen.

Den 43-årig er tidligere dømt for lignende kriminalitet.

Udover at være tiltalt for at køre rundt med hash, var manden også tiltalt for blandt andet at have en foldekniv og andre euforiserende stoffer end hash på sig.

Det var dog hash-besiddelsen, der vejede tungest i dommen.