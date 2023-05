Han lytter til børnenes sorg - nu er han i spil til fornem pris

NORDJYLLAND:Jes Dige, manden bag Skyggebørn, kan 10. maj få endnu et skulderklap oven i de mange andre, han allerede har fået for sit mangeårige arbejde med at lytte til børn og unge i sorg.

Den 74-årige nordjyde er en af tre nominerede til at modtage Benny Andersen Prisen, som uddeles på Børnekonferencen, som i år afholdes i Horsens 10. maj - hvor prisen i den nu afdøde danske lyriker, forfatter og komponists navn bliver uddelt for 13. gang.

Det oplyser Daniel Nyboe Andersen, radikalt medlem af byrådet i Aalborg Kommune, i en pressemeddelelse. Daniel Nyboe Andersen er manden bag Benny Andersen Prisen og i dag direktør for Børnekonferencen.

- Skyggebørn er et tilbud til børn og unge der har brug for støtte i forhold til at have mistet en i de nære relationer. Der er derudover også mulighed for at man kan deltage i grupperne, hvis man har en nær pårørende der er meget syg. Tilbuddet er gratis. Jes har hele sit liv på den ene eller anden måde beskæftiget sig med børn og unge der lever med svære opvækstvilkår og livsudfordringer. I begyndelsen af 90erne startede Jes de første grupper i regi af Kræftens Bekæmpelse. Jes har gennem hele sit arbejde insisteret på at lytte til børnene – da børnene ved hvad der er brug for og hvad der virker, hedder det i indstillingen af Jes Dige, som var en af 12, som et ekspertpanel nu har skåret ned til tre nominerede.

De øvrige nominerede ildsjæle er Angelina Ankersø, Jesper Bach Henriksen og Søren Toft fra skolevægringsklassen Omega i Esbjerg samt Marie Munch fra projektet "Dit Rum" i Glostrup.

Benny Andersen stod selv for at uddele prisen indtil sin død i august 2018. Prisens formål er at hylde de personer, der yder en ekstraordinær og succesfuld indsats for at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn i Danmark, og at synliggøre de gode eksempler, så de kan inspirere andre.

Med prisen følger 10.000 kr. et diplom og en buket blomster. Det er præciseret, at prismodtagerne skal lade beløbet komme socialt udsatte børn til gode.