Hannah holder sin egen lille Nibe Festival i baghaven: - Vi skal hylde vores fællesskab

NIBE:Blå scene, Jægerhytten og festlig stemning er Nibe, som den plejer at være i starten af juli. Men denne gang er det ikke fordi, det er Nibe Festival, der søger for festen, men derimod Hannah Holm hjemme i egen have. Hun holder sin egen lille Nibe Festival for den flok venner og familie, der plejer at mødes til festivalen.

- I bund og grund er det jo en lidt vildere version af en havefest, forklarer Hannah, der sammen med to medsammensvorne har planlagt weekendens festligheder.

Se videoen med de festlige billeder fra havefestivalen her:

Havefestivalen består blandt andet af to ’scener’, stor scene og blå scene, og flere andre kendte Nibe-klassikere som Jægerhytten og Café Ondt i Bolden. Festivalgæsterne, som består af venner og familie, har fået rigtige festivalarmbånd på og kan se frem til to dage med hygge og festivalstemning.

- Vi skal hylde vores fællesskab. Vi skal hylde det, at vi er så mange forskellige mennesker, der passer så godt sammen. Det er dejligt at have et fælles sted, hvor man bare kan være.

Både Jægerhytten og Café Ondt i Bolden er genskabt hjemme i haven. Foto: Thomas Lee Christensen

Musikken på scenerne består af playlister med kunstnere, der tidligere har spillet på Nibe Festival – selvfølgelig skemalagt efter et program. Musikken bliver akkompagneret af professionelt lys, som nogle af Hannahs medarrangører har sat op.

Og selvom weekenden i år bliver noget andet, så har Hannah og hendes to medsammensvorne gjort sit til, at den bliver noget helt særligt alligevel.

- Det bliver lidt vemodigt, at vi ikke skal op ad den lange stejle bakke og gå gennem byen, mens man oplever en stemning af, at der er liv alle steder. Til gengæld bliver det bare mega fedt, at vi stadig holde vores tradition ved lige, og se de folk vi plejer at se. Det giver bare en samhørighed til næste år. Og en god erfaring i, at vi kan faktisk også noget selv.