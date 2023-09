Hannes opslag deles flittigt: Kan jeg hjælpe?

Kan jeg hjælpe?

Sådan indleder Hanne Kaalund Sørensen et Facebookopslag i gruppen Aabybro Portalen, som har fået mange til både at glædes, rose og dele hendes opslag.

Hanne er 54 år, førtidspensionist og kørestolsbruger. Med masser af tid.

Hun vil derfor gerne hjælpe andre.

Det kan være med lektiehjælp, med korrekturlæsning, referatskrivning eller foreningsarbejde.

Også selv om hun selv har sine udfordringer.

Bare sig til

Hanne Kaalund Sørensen er afhængig af sin kørestol på grund af en autoimmun sygdom, der blandt andet betyder, at hun ikke kan gå. Hun har mistet 70 procent af sit syn, men kan godt læse.

- Bare sig til, lyder det fra hende - for hun vil gerne være der for andre.

- Hvis man er ensom, hvis nogen har brug for en snak, et besøg eller en af grine sammen med. En at høre musik med, så kontakt mig, siger hun.

Dagen efter opslaget på Aabybro Portalen er hun helt overvældet over, hvor mange rosende ord, hun har fået med på vejen.

- Det er overvældende, siger hun.

Hanne Kaalund Sørensen har allerede fået en del henvendelser. Foto: Bente Poder

Sidde og blive bims

- Men det kan ikke nytte noget, at jeg bare sidder her. Så får jeg alt for meget tid til at sidde og tænke. Så kan man sidde og blive bims, og få ondt af sig selv. Det kan jeg ikke bruge til en skid, siger hun.

Som eksempel giver hun en dag, da hun blev ringet op af en svindler, der ville lokke hendes bankoplysninger ud af hende.

- Jeg holdt ham hen i to timer. Jeg talte vrøvle-engelsk, dement-dansk og vist nok også hollandsk på et tidspunkt, ler hun - og måtte til sidst gå til bekendelse.

- Han fik klar besked. Men i de to timer, fik han jo ikke andre på krogen, slår hun fast.

Er uddannet advokatsekretær

Hanne Kaalund Sørensen er uddannet advokatsekretær.

En uddannelse hun har brugt gennem 20 år. Hun har desuden arbejdet for en ejendomsmægler og et ingeniørfirma.

Før coronaen var hun desuden frivillig støttelærer i engelsk på Aabybro Skole.

- Jeg har altid haft glæde i at lære fra mig. Da coronaen kom, underviste jeg en elev herhjemme i engelsk. Jeg elsker børn og unge mennesker.

Det hjælper også mig

- Det der med at komme ud og føle, at jeg faktisk har en funktion, det hjælper også mig, siger hun.

Hanne Kaalund Sørensen lægger vægt på, at hun kan være til glæde for andre.

- Der er faktisk mange, der har brug for at have en, der er der. Det kunne jo godt være mig, siger hun.

For 12 år siden blev hun pludselig ramt af sygdommen og siden da, er der kommet mere til.

- Jeg har været udsat for så meget sygdomsmæssigt, at hvis jeg tillod mig at være pylret, kom jeg ikke nogen vegne, siger hun.

- Det vil give mig noget at være noget for andre, siger hun.

Skriver flere klummer

Hanne Kaalund Sørensen er selv begyndt at skrive klummer - og de er så nye, at de til en start er for familie og venner.

Den ene hedder Kaalunds Kærlighed - om alle de gode og alvorlige ting, der sker. Og den anden er Kaalunds Kukkasse.

- Den sidste er jo alle de ting, jeg selv griner af, når det går lidt galt, siger hun - for hun skriver med humor - med glimt i øjet - og sådan lever hun.

- Hvis ikke jeg havde humoren med i hverdagen, var jeg på den. Den har aldrig været væk. Alle dage er selvfølgelig ikke ens.

- Men humoren fylder mest, siger hun - og tilføjer, at hun også er velsignet med familie og venner, der har hjulpet hende igennem.

Nu har Hanne Kaalund Sørensen kræfter til at hjælpe andre:

- Min iPad er totalt fyldt op med beskeder. Dem skal jeg i gang med.