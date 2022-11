Hannes skizofrene søn får lov at bestemme for meget: - Han er ikke i stand til at træffe beslutninger, som er gode for ham selv

Denne nordjyske mor er frustreret over, at hendes psykisk syge søn alt for ofte får lov at afvise behandling. - Hans retssikkerhed er for stor og for tungtvejende i forhold til, hvad vi vurderer, at han har brug for. Men han har ret til at sige nej, og det er jo helt galt. Han er ikke i stand til at træffe beslutninger, der er gode for ham selv, så hvem er det egentlig, man tager hensyn til, siger hun eksempelvis om situationen. Foto: Kim Dahl Hansen