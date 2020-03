Har corona-smitten betydning for dit arrangement? Få det nordjyske overblik her

NORDJYLLAND:På et pressemøde i fredags kom statsminister Mette Frederiksen (S) med en række anbefalinger, der skal begrænse udbredelsen af coronavirusset.

Blandt andet opfordrer de danske myndigheder til, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere bliver aflyst eller udskudt. Opfordringen gælder i første omgang resten af marts.

Derfor bar weekendens begivenheder præg af de nye retningslinjer. For eksempel blev kampene i landets bedste fodbold-, håndbold- og ishockeyliga spillet uden tilskuere.

NORDJYSKE giver her et overblik over, hvordan situationen påvirker kommende arrangementer i Nordjylland:

Musik:

* P3 Guld afvikles som planlagt i Musikkens Hus i Aalborg lørdag 28. marts. DR vil i denne uge træffe en beslutning om, hvorvidt showet bliver med publikum eller ej.

Sport:

* Superliga, fodbold: AaBs hjemmekamp mod AGF søndag 22. marts afvikles som planlagt men uden tilskuere.

* Superliga, fodbold: Hobro IKs hjemmekamp mod Lyngby søndag 22. marts afvikles også som planlagt men uden tilskuere.

* Nordic Bet Ligaen: Vendsyssel FFs hjemmekampe mod FC Fredericia lørdag 14. marts og Hvidovre IF søndag 29. marts afvikles uden tilskuere.

* Ishockey: Den sidste runde i grundspillet i Metal Ligaen i ishockey afvikles uden tilskuere. Til gengæld er slutspillet suspenderet indtil, det er muligt at spille med tilskurer igen.

* Håndboldkampen onsdag 11. marts mellem Aalborg Håndbold og Mors-Thy Håndbold bliver afviklet uden tilskuere. Til gengæld er der endnu ingen melding om hjemmekampen i Champions League mod Porto søndag 29. marts.

* Thisted Gymnastik & Idrætskultur har besluttet at udsætte to planlagte gymnastikopvisninger. TGI Lokalopvisning flyttes fra den 22. marts til den 19. april. Forårsopvisninger flyttes fra den 27., 28. og 29. marts til den 24., 25. og 26 april.

* Valsgaard Gymnastikforening har udskudt sine opvisninger, der skulle have fundet sted i Valsgaard Hallen 13. og 14. marts.

* Torsdag 14. maj afholder Mariagerfjord OK Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund. Selv om der stadig er to måneder til løbet, har har arrangørerne på nuværende tidspunkt valgt, at højest 1000 personer må deltage i løbet. De håber på, at kunne åbne op for de sidste 500 pladser på et senere tidspunkt, hvis situationen ændrer sig.

Andre arrangementer:

* Foredraget med Daniel Rye mandag 9. marts i Musikkens Hus i Aalborg er udsat. Der arbejdes på at finde en ny dato.

* Jobmesse i Hjørring er aflyst. Det oplyser Hjørring Kommune på Facebook. Jobmessen skulle være afholdt i Park Vendia tirsdag 10. marts.

* Jobmesse i Frederikshavn er aflyst. Frederikshavn Kommune skulle have afholdt jobmesse i Arena Nord onsdag den 11. marts.

* Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank har valgt at aflyse en lang række aktionærmøder. Det drejer sig bl.a. om møderne i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring.

* Aalborg Universitet har besluttet at udskyde årsfesten og universitetsfesten indtil videre. Det skulle have fundet sted fredag 13. marts.

* Kommunernes Landsforening (KL) aflyser det Kommunalpolitisk Topmøde. Det skulle være fundet sted i Aalborg Kongres & Kultur Center 19.-20. marts 2020.

Vinsmagning på Stenbjerg Kro lørdag 21. marts gennemføres, men da to repræsentanter for en leverandør må melde afbud på grund fra udrejseforbud fra Italien, kan man få refunderet sin billet. Vinsmagningen gennemføres dog med andre til at præsentere druerne.

Skyggebørn har mandag 9. marts besluttet at aflyse sine sorggrupper de næste 14 dage.

Hvis du er arrangør af et nordjysk arrangement, som er blevet aflyst pga. myndighedernes opfordring er du meget velkommen til at maile til NORDJYSKE Medier på online@nordjyske.dk.