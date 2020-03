Har du brug for hjælp mod Corona, eller vil du gerne hjælpe andre?

DANMARK:Corona-situationen udvikler sig dag for dag, time for time. Der er et stigende behov for hjælp til alle dem som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med Coronavirus. Derfor har Røde Kors oprettet et hjælpenetværk, hvor frivillige raske kan melde sig til at hjælpe de sygdomsramte.

Hjælpen kan være til alle hverdagsaktiviteter lige fra indkøb, afhentning af medicin til at lufte hunden.

Netværket blev oprettet i går af Røde Kors, og på blot fem timer havde over 400 frivillige tilmeldt sig. Torsdag formiddag var tallet vokset til over 2000 frivillige.

Danmark er klart til at hjælpe. 400+ har meldt sig til @danskrodekors #coronavirus hjælpenetværk på bare 5 timer. Ring 35299660 eller https://t.co/eoYCQGKRqr. Vi har brug for mange frivillige - særligt i København. #dkpol pic.twitter.com/F89vYTmuLR — Anders Ladekarl (@AndersLadekarl) March 11, 2020

Du kan kontakte Røde Kors på 35 29 96 60 mellem 9-19 alle ugens dage, hvis du har brug for hjælp eller ønsker at hjælpe.

Har du et ønske om at være frivillig hjælper, skal du minimum være 18 år. Generalsekretær ved Røde Kors forklarer hvorfor hjælpenetværket er vigtigt.

- Mange har allerede brug for hjælp eller for at få svar på spørgsmål, og man kan forvente, at flere vil få det i de kommende uger. Vi har i kraft af Røde Kors’ mandat en helt særlig rolle i at hjælpe og understøtte myndighederne i krisesituationer, derfor er det naturligt for os at påtage os disse opgaver,” siger generalsekretær Anders Ladekarl til Ritzau, om baggrunden for indsatsen.

Har du brug for hjælp? Du kan få hjælp via Hjælpenetværket hvis du enten: Er syg af Coronavirus og derfor er i hjemmekarantæne Er mistænkt for at være smittet og derfor er i hjemmekarantæne Er særlig udsat fx pga. sygdom og derfor har valgt at gå i selvisolation VIS MERE

Der vil være faste procedurer og vejledninger for dem, der gerne vil hjælpe og dem, der skal modtage hjælpen. Det skriver Røde Kors på deres hjemmeside. Reglerne er som følge:

• Ingen fysisk kontakt mellem den syge/karantæneramte og hjælperen

• Aldrig under to meter afstand mellem de to parter

• Hjælperen må aldrig overdrage fysiske genstande uden at afspritte hænder først

Du kan følge seneste nyt og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen her. Alt kontakt om hjælp vedrørende Covid-19, kan findes på myndighedernes hjemmeside coronasmitte.dk