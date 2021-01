Har du en lille detektiv gemt i maven? Så har atp måske jobbet til dig

NORDJYLLAND:Hvis du har en lille detektiv gemt i maven, og i øvrigt ikke har noget problem med at snakke i telefon med vildt fremmede mennesker, så har atp måske jobbet til dig.

Som et led i at begrænse spredningen af smitten med coronasmitte lovede regeringen tidligere at ansætte flere hundrede nye smitteopsporere, og det er de stillinger, atp nu har slået op. I alt skal der ansættes 700 nye medarbejdere til opgaven - idet der er tale om et fuldtidsjob, der er i første omgang er begrænset til to måneders varighed, med mulighed for, at det kan blive forlænget.

atp skriver blandt andet om jobbet, at opgaverne er at:

Ringe ud til COVID-19-smittede for orientering om forholdsregler.

Vejlede smittede ift. fx test og isolation.

Indhenter oplysninger om ”nære kontakter” til COVID-19-smittede.

Det er et job, du skal passe hjemmefra, og det kræver en stabil internetforbindelse derhjemme, skriver atp i jobopslaget. Det skyldes, at du ringer op via en softphone gennem atp's it-systemer - men du skal også have din egen mobiltelefon til at modtage bekræftelseskoder, når du logger ind i systemet.

Vi tilbyder et højaktuelt job, der bidrager til en vigtig samfundsopgave. I samarbejde med dine kolleger får du en central rolle i arbejdet med at bryde smittekæderne for COVID-19, så vi kan genåbne samfundet og samtidig beskytte ældre og personer med øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. atp

Der er ansøgningsfrist 10. februar, men atp skriver i jobopslaget, at man behandler ansøgningerne løbende og ansætter via telefoninterviews.