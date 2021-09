Har du gæld til det offentlige? Se her hvor i Nordjylland folk skylder mest

NORDJYLLAND:Har du gæld til det offentlige på den ene eller anden måde, så er du bestemt ikke alene. I alt 84.434 nordjyder skylder til sammen godt 8,3 milliarder kroner til det offentlige.

Og det kan være alt lige fra ubetalte fartbøder, ubetalte underholdsbidrag, som det offentlige så har dækket, skattegæld osv.

Det viser et udtræk, Nordjyske har lavet fra Gældsstyrelsen, der har lavet en helt ny opgørelse over danskernes gæld til det offentlige.

På Gældsstyrelsens hjemmeside er der lavet et "skyldnerkort", som viser, at skyldnere fra Hjørring Kommune er de værste målt på de mange kroner, de i gennemsnit skylder det offentlige.

De 9546 personer, der i Hjørring Kommune har gæld til det offentlige, skylder i gennemsnit hver 121.757 kroner.

På andenpladsen i Region Nordjylland kommer Mariagerfjord Kommune, hvor 6450 borgere skylder 117.234 kroner i gennemsnit hver.

I den anden ende af skalaen ligger Læsø, hvor beløbet for den gennemsnitlige skyldner - dem er der 278 stykker af på Kattegatøen - har en gæld på 77.181 kroner.

I gennemsnit skylder mellem 13 og 16 procent af borgerne i de nordjyske kommuner penge til det offentlige

På landsplan har omkring 1,1 millioner danskere gæld til det offentlige.

Svimlende 142 milliarder kroner - eller det der svarer til fem-seks Storebæltsbroer - den kostede i sin tid godt 26 milliarder kroner - er den samlede borgergæld til det offentlige.

- Alt for mange betaler ikke de regninger, de skal. Derfor er jeg glad for, at vi nu har fået genoprettet et system, der kan inddrive gælden efter at det gamle system brød sammen. Og allerede nu mærker mange danskere konsekvenserne og får henvendelse fra Gældsstyrelsen, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Og ingen skal regne med at få gælden eftergivet. Skatteministeren nægter at nulstille gælden for at komme videre med en ren tavle.

- Har man gæld, eller får man bøder, skal der betales, siger han.