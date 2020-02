Har du i klimakampens tegn overvejet at afskaffe din bil?

AALBORG:I 2019 blev der solgt 10 procent flere personbiler end i 2018. Det viser tal fra De Danske Bilimportører. Er det mageligheden, der slår lysten til at bekæmpe klimaet? Hvad tror DU?

Det spurgte vi brugerne om på NORDJYSKEs Facebook-side og RadioNORDJYSKEs Facebookside, og vi har taget et lille udpluk her:

- Stop for pokker!!! Der, hvor jeg bor, er der slet ingen offentlig transport i weekenden, og til hverdag tager det halvanden time i bus for at køre 15 kilometer. Danmark vil så gerne gå forrest i klimakampen, men er pinligt langt bagud, når det kommer til stykket! Man bliver så træt, skriver Dorthe Stjerne Poder.

- Den offentlige transport er ikke stået op, når jeg skal møde på arbejde, så bilen bliver, skriver Helle Dam Pedersen.

- Beklageligvis er alternativerne til bilen jo nærmest ikke eksisterende, når man kommer udenfor storbyerne, og da man af uforklarlige grunde konstant forhøjer billetpriser eller reducerer ruter, er det jo svært, skriver Bent Nøhr Risager.

- Ingen busser og 30 kilometer på arbejde er bare = bil, ellers kørte jeg gerne med bus og sparede bilen væk, skriver Diana Dahl Nielsen.

- Det gjorde vi for et år siden og købte to el-cykler i stedet. Det har vi på ingen måde fortrudt! Det er jo supernemt at have cyklen med NT, så reelt er det kun et spørgsmål om at tænke lidt anderledes, skriver Dorte Lyager

DU har også mulighed for at komme med DIT input til debatten, om du har overvejet af afskaffe din bil eller ej- hop ind på NORDJYSKEs Facebook-side og vær med.