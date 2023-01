Epidemi har ramt i Nordjylland - og det bliver værre

NORDJYLLAND:De seneste uger har flere og flere nordjyder måtte tage nogle dage i sengen med noget at drikke og måske hovedpinepiller - nedlagt med influenza.

Og flere kan se frem til at tage samme tur. Det er nemlig langt fra overstået endnu.

Influenza-smitten er stadig stigende og vil først toppe om nogle uger.

Det fortæller Henrik Nielsen, der er professor og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

- Vi har en influenza-epidemi i øjeblikket. Vi begyndte med at se mange smittede omkring jul og nytår, og det tager typisk seks til otte uger, før det topper, så antallet af smittede vil stige nogle uger endnu, forudser han.

Han forklarer, at man i forbindelse med en influenza-epidemi oplever, at antallet af smittede bliver fordoblet over nogle få dage.

- Jo oftere man oplever, at smitten bliver fordoblet, jo større bliver antallet af syge. Kurven stiger stejlt, når det topper. Mange vil derfor opleve at få influenza i de kommende uger, siger Henrik Nielsen.

Professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitet, Henrik Nielsen, fortæller, at influenza-sæsonen er begyndt meget tidligere end andre år. Smitten stiger, og det vil den sandsynligvis blive ved med i et par uger endnu. Arkivfoto: Torben Hansen

Læger indberetter tal

I forbindelse med covid-pandemien - en ord for en global epidemi - havde Serum Instituttet dagligt tal for, hvor mange der var smittet, da mange danskere blev testet på de nationale testcentre.

Sådan er det ikke med influenza. Her indberetter en lange praktiserende læger, hvor mange patienter de har kontakt med på en dag, der formodes at have influenza, ligesom akutafdelingerne på landets sygehuse tester for influenza. Det er de tal, som Serum Instituttet bruger til at måle hvor mange, der er smittet med influenza, om der er en epidemi, og hvornår det begynder at aftage igen.

En smitte med influenza tager typisk omkring tre måneder, men langt de fleste bliver smittet indenfor halvanden måned, som toppen - epidemien - varer.

- Når toppen er overstået, bliver antallet af smittede halveret over nogle dage, så ligesom når smitten tiltager, så går det hurtigt med få færre smittede i begyndelsen, siger Henrik Nielsen.

Tidlig smitte i år

Normalt plejer danskerne at blive ramt af influenza mellem januar og marts.

I år er der derfor lidt tidligere end normalt.

Sidste år var lidt senere, da influenzaen først toppede i uge 13 - sidst i marts - og først var overstået i uge 20 - midt i maj.

Derforinden var der to vintre helt uden influenza, da covid-nedlukning forhindrede smitten i at brede dig.

Børn god til at sprede smitte

Mens børn stor set ikke spredte covid, så er de den store smittespreder, når det kommer til influenza.

- Vi ser, at børn er gode til at få influenza og let spreder, når de går i skole og institutioner. Derimod ser vi, at borgere over 60 ikke bliver så hårdt ramt, da de jo får tilbud om vaccine, og mange benytter sig af det, siger Henrik Nielsen.

Influenza-vaccine dækker langt fra lige så godt som covid-vaccinerne, men reducerer antallet af smittetilfælde med cirka 60 procent.

- Det afhænger af, hvor god vaccinen bliver. Inden influenza-sæsonen forsøger man at forudse, hvilken type influenza der sandsynligvis kommer, og så sammensætter man en vaccine efter det. Enkelte år har man ramt helt forbi, men i år ser det ud til, at dækningen af vaccinen bliver ret høj, siger Henrik Nielsen.

I år har 1,59 millioner danskere ladet sig vaccinere mod influenza.

Bliv hjemme og gå i seng

De fleste klarer en influenza med at blive hjemme i et par dage, andre bliver hårdere ramt.

De seneste syv dage er 31 nordjyder blevet indlagt med influenza.

- I Nordjylland har vi nogle hundrede stykker i løbet af en sæson. De bliver indlagt fordi de er meget syge, virkelig syge, og eksempelvis har svært ved at få vejret. Og nogle dør også, fordi de er svækket og kan blive ramt af andre sygdomme, siger Henrik Nielsen.

Hvis man bliver ramt af influenza er hans bedste råd at blive hjemme, så smitten ikke spredes. Gå i seng, hvis man er sløj. Drik rigeligt og tag almindelige smertestillende piller, hvis det er nødvendigt.

- I sidste ende kan man søge læge, hvis det bliver værre. Men ellers er det ovre i løbet af to til tre dage, siger Henrik Nielsen.