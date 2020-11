Har du langt til arbejde - så er der dårligt nyt: Dette fradrag falder

NORDJYLLAND:Har du over 24 kilometer til og fra arbejde, kan du fremover se frem til mindre i befordringsfradrag - populært kaldet kørselsfradrag.

Det såkaldte Skatteråd har fastsat satserne, der gælder for 2021. Og de falder fra 2020 til 2021.

- Når satserne kommer til at falde til næste år, skyldes det især, at vi forventer en lavere benzinpris i 2021, end vi forventede sidste år. Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen, siger Jane Bolander, der er ny formand for Skatterådet, i en pressemeddelelse.

Kørselsfradrag 2020 Sats for kørsel 25-120 kilometer: 1,96 kroner pr kørt kilometer Sats for kørsel over 120 kilometer: 0,98 kroner pr kørt kilometer 2021 Sats for kørsel 25-120 kilometer: 1,90 kroner pr kørt kilometer Sats for kørsel over 120 kilometer: 0,96 kroner pr kørt kilometer I 25 udpegede "yderkommuner" - blandt andet store dele af Nordjylland - er satsen for kørsel over 120 kilometer den sammen som mellem 25 og 120 kilometer. Kilde: Skatterådet VIS MERE

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde - det gælder uanset det transportmiddel, man bruger.

For mange vil det samlede kørselsfradrag blive mindre i 2020, da mange under udbruddet af corona er blevet pålagt at arbejde hjemme.

De, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil, vil også opleve et lille fald i satserne til næste år.

Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil 2020 For de første 20.000 kilometer: 3,52 kroner pr kørt kilometer For kørsel over 20.000 kilometer: 1,96 kroner pr kørt kilometer 2021 For de første 20.000 kilometer: 3,44 kroner pr kørt kilometer For kørsel over 20.000 kilometer: 1,90 kroner pr kørt kilometer Kilde: Skatterådet VIS MERE

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Herudover kan man, hvis man bruger egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter, fortsat kunne få 0,54 kroner pr. kørt kilometer i forbindelse med arbejdet.

Også el-løbehjul

Skatterådet har som noget nyt præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme sats.

- I takt med at brugen af el-løbehjul generelt er steget, er der opstået et behov for, at vi tager stilling til, hvordan den erhvervsmæssige brug af el-løbehjul kan godtgøres. Vi har derfor besluttet, at man kan bruge den samme sats til erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul, som kan bruges ved erhvervsmæssige brug af egen cykel og knallert, siger Jane Bolander i pressemeddelelsen fra Skatterådet.