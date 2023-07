Har du savnet solen: Denne nordjyske plet har fået mindst sol i juli

NORDJYLLAND:Juni var tør og varm. Det samme kan man ikke ligefrem sige om juli måned, hvor det meste af skolernes sommerferie bliver afviklet.

Hvis du føler, at solen nærmest er udeblevet hele måneden til fordel for skyer og regn, så er du ikke helt galt på den. Især ikke, hvis du har befundet dig på Mors.

DMI skriver nemlig på Twitter, at solen har skinnet allermindst på lige netop på den nordjyske ø i Limfjorden.

Sølle 119,4 timer er det blevet til, fordelt på julis foreløbig 21 dage.

#Solskinsøen lever op til sit ry. Bornholm har fået mest sol ind til nu og mindst nedbør.



I juli har solen ind til nu skinnet

mest på Bornholm: 203,6 timer

mindst i Morsø kommune: 119,4 timer

139,6 timer på landsplan pic.twitter.com/szKfgjMGxS — DMI (@dmidk) July 21, 2023

Til sammenligning har solen skinnet mest på solskinsøen - altså Bornholm - som har kunnet bryste sig af hele 203,6 timer med solskin.

Ser man på et kort over fordelingen af solskinstimer i hele landet, så er det danskernes øst for Storebælt, der er blevet forfordelt, så nord- og vestjyder har altså lidt til gode. Måske kommer solen i august?