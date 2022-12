Har du set denne bil? 83-årig mand efterlyst

HOU:Nordjyllands Politi efterlyser tirsdag aften en 83-årig mand fra Hou.

Manden blev sidst set køre nord gennem Limfjordstunnelen omkring klokken 17 med kurs mod bopælen nord for fjorden.

Den 83-årige har begyndende Alzheimers og kan have haft problemer med at finde hjem. Der er risiko for, at han er fortsat nordpå ad E45.

Bilen er en metalgrå Suzuki SX4 med nummerpladen AZ36360.

Har man set bilen ønsker politiet, at man ringer 114.