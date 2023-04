Har du set Kristines katte?

RØRHOLT:Da Kristine Windahl Genning søndag morgen blev vækket af sin hund, der gøede meget tidligt, troede hun egentlig bare, at den ville ud i haven, selv om klokken 5.30 var tidligt.

Men da hun lukkede hunden ud, kunne hun se, at noget var helt galt ude ved kattene, der holder til i et kattevoliere udenfor.

- Da jeg kommer derud, kan jeg se, at lågen ud til kattevolieren står åben, og den er ikke gået op af sig selv. Jeg skal bruge en del kræfter for at åbne den, siger Kristine Windahl Genning.

Da hun fik gjort mandtal på kattene, så manglede der to af hendes Maine Coon-katte, mens den tredje stadig var på grunden, men gik rundt ude i haven. Den fik hun fat på, så hun kunne få den lukket ind i volieren igen.

De to andre var der derimod ikke noget spor af, og de kom ikke, da Kristine kaldte på dem, heller ikke når hun er gået rundt i området ved Rørholt, hvor hun bor.

Kristine Wennings katte er væk. Privatfoto

Til gengæld kunne hun konstatere, at nogen nok har haft travlt med at komme ud af haven, for et hegn var blevet væltet og hegnspælene bøjet - måske fordi den, der har åbnet ud til kattene simpelthen ikke har set hegnet og er faldet ind over det på vej væk.

Så nu efterlyser Kristine Windahl Genning kattene via Facebook, og håber, at de ad den vej kan blive fundet og komme hjem igen, idet både Nordjyllands Politi og Dyrenes Beskyttelse har fået anmeldelse/information om de forsvundne katte.

Maine Coon er verdens største race af huskatte, og fuldt udvoksede hankatte kan veje op til otte kilo. Så det er ikke en kat, man lige overser, hvis man får øje på den, og begge de forsvundne katte er hankatte.