Har siddet over fem timer i kø – nu overvejer hun at droppe coronavaccine

Over fem timer.

Så lang tid har Stine Aagaard fra Aalborg indtil videre brugt på at komme igennem for at booke tider til coronavaccine. Men det hele har været uden held.

Fredag sad hun i kø i en time for at komme ind for at se, om der var en tid. Men til sidst gav hun op.

- Jeg er der, hvor jeg tænker, at jeg ikke skal vaccineres. Jeg vil ikke bruge al min fritid på at booke en vaccine, siger Stine Aagaard og fortsætter:

- Indtil videre har jeg brugt fem timer af min fritid for at gøre noget, der skal til, for at jeg kan passe mit arbejde.

Stine Aagaard er ikke selv udsat. Men hun arbejder med udsatte unge på et bosted, og derfor er hun blevet inviteret af Statens Serum Institut, der står for invitationer til vaccinen, til at få de to stik.

Klar over udfordringer

Hos Region Nordjylland, der er systemansvarlige for Danske Regioner samt Sundheds- og Ældreministeriets it-løsninger i sundhedssektoren, er problemet noget, de kender til.

Derfor har de for nylig lavet forbedringer i deres system, så borgere kan se den første ledige vaccinationstid på de fem nærmeste vaccinationssteder. Der arbejdes også på, at det også skal være muligt at få anvist næste hele ledige vaccinationsforløb med begge vacciner.

- Vi har stor forståelse for, at man bliver frustreret over at få en invitation, hvis denne invitation ikke umiddelbart hurtigt kan veksles til en tid på vacciner.dk. Vi arbejder derfor løbende på at forbedre systemet, der ligger bag, skriver Jan Nybo, der er overlæge og chef for covid-19-vaccinationsindsatsen i Region Nordjylland, i et skriftligt svar til NORDJYSKE.

En invitation i e-Boks er dog ikke lig med, at der er en vaccinetid klar.

Tiderne bliver løbende lagt op på hjemmesiden, når Region Nordjylland får bekræftet en vaccineleverance.

Derfor opfordrer Jan Nybo til, at man forsøger at booke en tid til vaccine dagen efter igen.

Kan ikke finde tider to måneder frem

Noget skal der i hvert fald ske, hvis Stine Aagaard skal have vaccinen.

Helt generelt synes hun, at det er irriterende at modtage en invitation, hvis der ikke er ledige tider nok til alle.

- Jeg har været to måneder fremme i vaccinationskalenderen og set på vacciner i Aars og Hjørring også, men der var intet, forklarer hun.

Der burde dog være lys for enden af tunnelen for Stine Aagaard og andre, der ikke kan booke tid til vaccinerne, forklarer Jan Nybo,

- Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vacciner.dk, så borgerne får en god oplevelse og bliver taget mest muligt i hånden, når de forsøger at booke en tid til vaccinen.

Indtil videre er omkring 595.000 danskere inviteret til at blive vaccineret. 375.784 danskere er påbegyndt vaccinationen, mens 181.084 er fuldt vaccineret.