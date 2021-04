Havde du også forårsfornemmelser i påsken? Nu er varmerekord afløst af sne

NORDJYLLAND:Har du haft fri i påsken har du med sikkerhed bemærket, at vejret har været præget af forårsfornemmelser. Sol fra en skyfri himmel og varmegrader fik påskeferien til at lugte af forår. Men på feriens sidste dag punkterer en koldfront alle drømmene om forårets komme - i hvert fald de næste par dage.

Solskinsdagene er blevet afløst af snevejr.

- I Danmark er vi meget afhængige af, hvor vinden kommer fra. I påsken lå der et højtryk, som blæste vind op fra sydvest. Det gav varmegrader på op omkring 20 grader ved grænsen, siger vagthavende meteorolog hos DMI Klaus Larsen til Nordjyske.

- Natten til torsdag blev vi passeret af en koldfront, der gjorde at vindretningen skiftede til en mere nordlig strømning med luft fra de arktiske egne, der blæser nedover Island og Færøerne inden det rammer Danmark, og det betyder altså noget koldere luft.

De kolde vinde betyder, at vi i mandag ikke når over de tocifrede varmegrader og at vi igen skal vænne os til nattefrost.

Og der er ikke udsigt til, at det omskiftelige vejr stopper lige foreløbig og giver plads til foråret.

- Nej, det kommer vi til at slås med den kommende tid, siger Klaus Larsen.