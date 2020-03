Haveaffald og papkasser må vente 14 dage: Tre genbrugspladser i Nordjylland holder åbent for private

NORDJYLLAND:Bliver der bare lidt varmere i vejret de kommende to uger, er der sikkert en del af de, der er sendt hjem som følge af coronavirus, der får lyst til at nyde vejret ude i haven.

Inden man får den idé at fordrive tiden med havearbejde - i form af forårsrengøring i haven - skal man være opmærksom på, at man kommer til at kigge på det samlede affald i nogle uger.

I hvert fald er der meget få steder i Nordjylland, hvor genbrugspladserne holder åbent.

Således skal man bo på Læsø eller i Thisted Kommune, hvis man vil af med haveaffald, og her er det på ubemandede pladser.

Her er der åbent Læsø Kommune: Den ubemandede del er åben. Thisted Kommuner: To pladser med selvbetjening, hvis man er tilmeldt. Frederikshavn Kommune: Pladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby er åbne for erhvervsdrivende på hverdage. Aalborg Kommune: For erhverv holder genbrugspladsen Over Kæret og Genbrugspladsen Sundsholmen åbent på hverdage. Hjørring Kommune: Genbrugspladsen Hjørring Øst - nødåbent for erhverv tilmeldt AVV´s Mærk Affaldet. Brønderslev Kommune: Genbrugsplads Brønderslev Øst - nødåbent for erhverv tilmeldt AVV´s Mærk Affaldet. Vesthimmerlands Kommune: Lukket Mariagerfjord Kommune: Lukket Jammerbugt Kommune: Lukket Rebild Kommune: Lukket Morsø Kommune: Lukket VIS MERE

Thisted Kommune har åbent for private på to pladser, hvor man skal være tilmeldt og have en app for at komme ind.

- Vi har vurderet, at det ikke er noget problem at holde åbent på de to pladser, mens de to øvrige holder helt lukket, siger Søren Funder, der er sektionsleder for affald i Thisted Kommune.

Lige nu er der heller ikke så stort pres fra private, da det endnu er for koldt i haven.

- Kommer vi cirka tre uger længere hen, så er det højsæson på genbrugspladserne. Så fortsætter nedlukningen udover de 14 dage, må vi vurdere, om vi skal lave en anden ordning, siger han.

Husholdningsaffald er kritisk

Affaldsselskabet AVV står for 18 genbrugspladser i Brønderslev og Hjørring, og her fortæller Thomas Thomsen, der er ansvarlig for genbrugspladserne, at man har valgt at følge opfordringen fra brancheforeningen Dansk Affaldsforening.

Hovedparten af de ansatte på landsdelens genbrugspladser er sendt hjem, da blandt andre brancheforeningen Dansk Affaldsforening ikke vurderer, at arbejdet er kritik vigtigt. Arkivfoto: Lars Pauli

- Vi holder to genbrugspladser åbne for erhvervsdrivende, så eksempelvis håndværkere kan komme af med byggeaffald. Men vi vurderer at private, der skal af med haveaffald og papkasser, godt kan vente 14 dage, siger han.

- Heldigvis er der ikke så meget haveaffald lige nu, og vi anser det ikke for kritisk at komme af med, set i forhold til, hvor alvorlig anvisningen fra regeringen og myndighederne er, tilføjer han.

Alle kommuner meddeler, at der bliver afhentet husholdningsaffald som normalt, da det anses som kritisk i forhold til skadedyr.