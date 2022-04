Havørnen er fanget: Landmand var hurtig

HEE:Onsdag eftermiddag kunne et grisekadaver og en modig vestjysk landmand gøre, hvad hverken danske eller tyske falkonerer havde haft held med den sidste uges tid. At fange den hvidhovedede havørn, der var stukket af fra det tyske fugleshow Alderwarte Berlebeck for at tage på sigthseeing i Jylland. Her har den blandt andet besøgt Jesperhus Feriepark på Mors.

Ørnen var også blevet opserveret over Jesperhus tidligere på dagen, men blev altså indfanget ved landsbyen Hee omkring 100 kilometer syd for ferieparken.

Landmanden ringede til formanden for Dansk Falkejagt Klub, Mona Lykke Jacobsen, der gav et par gode råd til, hvordan man indfanger en rovfugl i den tungere vægtklasse. Sammen med sin kone og en kammerat lykkedes svineproducenten med missionen.

- Det lykkedes dem at trække et frottelagen hen over den, mens den prøvede at beskytte et grisekadaver, som den var igang med at spise. Den var temmelig sur, men det lykkedes heldigvis uden nogen kom til skade, fortæller Morten Stricker, der er næstformand i Dansk Falkejagt Klub.

Morten Stricker fik også selv besked og smed hvad han havde i hænderne for at køre fra Holstebro til Hee for at hente havørnen.

- De havde fået pakket ørnen godt ind i et tæppe, og jeg kunne tage den med hjem, hvor den åd 10 daggamle kyllinger, som jeg havde vædet med vand fordi jeg var en smule bekymret for, om ørnen var blevet dehydreret. Men den ser ud til at være sund og rask, og der er ikke noget, der tyder på, at den har lidt skade på sin tur rundt i Jylland, fortæller Morten Stricker, der tirsdag aften selv var tæt på at fange fuglen ved Legind Sø.

Morten Stricker var selv tæt på at fange havørnen tirsdag aften. Foto: Bo Lehm

Torsdag kommer ørnens tyske ejere til Holstebro for at hente havørnen hos Morten Stricker.

- De er overlykkelige for, at det endelig er lykkedes at fange den, fortæller Morten Stricker.

De tyske falkonerer havde opgivet jagten på den store fugl, efter den i lørdags var blevet observeret ved et rådyrkadaver ved Sallingsundbroen.

- Vi vidste ikke længere, hvor den befandt sig og hvis den samtidig havde spist meget af rådyret, vidste vi, at den ville blive svær at samarbejde med. Så ville den nemlig søge ind i skoven for at sidde og fordøje i nogle dage. Derfor opgav de tyske falkonerer. Men så dukkede den heldigvis op igen. Og heldigvis hos en landmand, der ikke var bange for at forsøge at fange den, selvom det kan være en farlig opgave, siger Morten Stricker.