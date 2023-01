HB Køge snupper eks-AaB'er

NORDJYLLAND:Den tidligere AaB-spiller Casper Gedsted kommer ikke til at tørne ud for den nordjyske klub, hvor han har fået hele sin fodboldopdragelsee - det er netop blevet meldt ud, at nordjyden har skrevet kontrakt med 1. divisionsklubben HB Køge frem til og med sommeren 2024.

Det meddeler HB Køge på sin hjemmeside.

Gedsted kommer til den sjællandske klub efter et halvt år på Cypern, hvor han har optrådt for Krasava Ypsona FC, der spiller i landets næstbedste række. Dem havde han kontrakt med i halvandet år endnu.

Men i et interview med Nordjyske åbnede han op for muligheden for at vende retur til Danmark noget hurtigere:

- Hvis det skal være en retur til Danmark, så vil det passe perfekt, hvis jeg kan finde en 1. divisionsklub. Gerne i et fuldtidssetup. Niveauet i den danske 1. division er virkelig stærkt, og jeg kan sagtens se det være det rigtige næste skridt for mig, sagde Casper Gedsted, til Nordjyske i sidste uge.

Og det går altså nu i opfyldelse.

- Casper Gedsted er en talentfuld spiller, som vi har haft øje på i noget tid. Han er hurtig og kommer med masser af power og stor vindermentalitet. Han viste stort potentiale i AaB og har nu fået endnu mere hår på brystet af et ophold i udlandet, så vi er overbeviste om, at vi sammen kan drive det til noget rigtig godt, udtaler HB Køges direktør Per Rud til HB Køges hjemmeside.

Casper Gedsted har spillet fire ungdomslandskampe for Danmark, og fik i forårssæsonen 2022 Superligadebut for AaB. Han nåede at optræde for Superliga-mandskabet syv gange inden han i sommer drog til Cypern og Ypsonas, hvor det blev til 14 kampe i løbet af efterårssæsonen.

- HB Køge har vist stor interesse for mig og det har jeg været super glad for. Alt jeg har hørt om det projekt, der er i gang her har været positivt. Nu glæder jeg mig bare til at komme ud og suge til mig fra trænerne og bidrage til holdet, siger Casper Gedsted til HB Køges hjemmeside.

Ifølge hjemmesiden ventes nordjyden at være med, når HB Køge i morgen spiller årets første træningskamp på udebane imod B.9