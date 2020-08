Hedebølge - men vi er slet ikke i nærheden af sommeren 2018

NORDJYLLAND:Hvem husker ikke sommeren 2018, hvor blå himmel og høje temperaturer udløste et månedlangt afbrændingsforbud i Nordjylland, gjorde naturen til en ren krudttønde og sendte brandfolkene i Nordjyllands Beredskab på massivt overarbejde?

Der er vi langt fra at være i nærheden af, selv om de seneste dages hedebølge har øget brandfareindekset i Nordjylland og gjort især Himmerland og Aalborg-området til steder, hvor omgang med åben ild skal foregå med stor påpasselighed.

Det fastslår beredskabschef Lars K. Bjørndal, Nordjyllands Beredskab.

på websitet brandfare.dk viser det røde område, at dele af Himmerland og området omkring Aalborg har en øjeblikkelig større risiko for naturbrande på grund af vejrsituationen.

Han afviser, at der er aktuelle afbrændingsforbud under opsejling i de nordjyske kommuner.

- Det er ikke der, vi er nu, men det er klart, at hvis det her vejr fortsætter, så kan det blive aktuelt, siger beredskabschefen.

Han pointerer, at naturen midt i hedebølgen nyder godt af den kolde og våde juli måned.

- Vegetationen fik virkelig fat og blev grøn og saftig, og det hjælper i hvert fald på, at brandspredning bliver knap så voldsom, siger Lars K. Bjørndal.

Han oplyser, at der er gode råd at hente på beredskabets hjemmeside i forhold til, hvilke forholdsregler vi hver især bør tage, når vi griller og tænde ild i det åbne landskab.

- Skal man have bål, skal man tage sig i agt i forhold til afstandskrav til brandbar vegetation og gøre det på indrettede bålsteder, og vil man grille, skal det ske på ikke-brændbart underlag, siger Lars K. Bjørndal.

Han understreger, at det varme sommervejr indtil videre ikke har skabt ekstra travlhed hos beredskabet.

- Der er intet alarmerende af den grund. Vi ligger på et normalt aktivitetsniveau, siger Lars K. Bjørndal.

I 2018 udbrød der en større markbrand under høstarbejde ved Dokkedal. Branden truede med at brede sig til en nærliggende skov, men det fik Nordjyllands Beredskab forhindret. Arkivfoto: Jan Pedersen

Han oplyser, at beredskabet forud for høstsæsonen lagde en del kræfter i et forebyggende arbejde. Nu har mange planteavlere fået høsten i hus, og det er også sket uden ekstra travlhed end normalt hos beredskabet.