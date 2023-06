Hedebølge på vej: Nu kommer beredskabet med en opfordring

NORDJYLLAND:Onsdag er der enkelte steder indført afbrændingsforbud - primært på øer, som ikke har et selvstændigt beredskab.

Onsdag formiddag har chefer fra hele Danmark holdt møde og diskuteret et generelt afbrændingsforbud.

- Hvis vi snakker rent Nordjylland, bliver der ikke i dag indført afbrændingsforbud, men vi kan ikke afvise, at det sker på et senere tidspunkt, siger Diana Sørensen, beredskabsdirektør ved Nordjyllands Beredskab.

- Vi følger situationen dag for dag og har været ude med nogle gode råd. Vi synes egentlig, borgerne har været gode til at følge dem, har lyttet og holdt ukrudtsbrænderne hjemme, mener beredskabsdirektøren.

Den stigning i antallet af naturbrande, som man så i begyndelsen af juni, er i skrivende stund faldet til ro.

- Vi synes, at den adfærd skal belønnes. Derfor afventer vi lige nu i forhold til, om det er nødvendigt at lave et forbud, forklarer Diana Sørensen som baggrund for, at der ikke nu indføres afbrændingsforbud.

Hun understreger, at det er knastørt derude.

- Der skal ikke ret meget til, før det kan gå rigtigt galt. Det er det, vi afvejer lige nu, og vi ved godt, at det er sankthans i næste uge.

Hun kan ikke afvise et egentligt afbrændingsforbud inden sankthans.

- Det kommer helt an på, hvordan de næste dage forløber. Det, vi gør nu, er at fraråde, at folk laver bål til sankthans. Hvis man kan finde alternativer, er det en rigtig god ide.

Opfordringen kommer samtidig med, at DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge. Varslet gælder fra fredag kl. 12 til mandag kl. 18.

Der forventes 28 grader eller mere i de tre dage, og det gælder alle kommuner i Nordjylland, undtaget Thy.