Heftig brandert: Spritbilist kørte galt og med udløste airbags

NORDJYLLAND: En 39-årig mand måtte overnatte i detentionen på Politigården i Aalborg, efter at han natten til 2. juledag havde kørt rundt i sin bil i en heftig brandert - og med udløste airbags.

– Vi fik en anmeldelse om mandens slingrende kørsel på Hjørringvej fra Frederikshavn mod Sindal. Så vi sendte en patrulje ud for at stoppe ham. Det gjorde patruljen så klokken 00.49. Her kunne bilisten blæse alkometeret over to promille, så han blev anholdt og taget med i detentionen, hvor han har fået lov at sove rusen ud efter at have afgive en blodprøve, fortæller vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Den 39-årige mand erkendte, at han havde påkørt nogle vejskilte i Frederikshavn by, før han satte kursen mod Sindal, og det var påkørslerne, der havde gjort, at bilens airbags var udløst, som anmelderne kunne se.

Heldigvis skete der ikke personskade ved den 39-åriges kørsel.

Adskillige berusere

Og han var absolut ikke alene om at være beruset natten til 2., juledag.

Vagtchef Jess Fallberg kan således oplyse, at politiet havde hele ni overnattende “gæster” i detentionen.

– Der er i alle de øvrige tilfælde tale om overtrædelser af ordensbekendtgørelsen - blandt andet fornærmelig tale til politiet i forbindelse med fuldskab, forklarer vagtchefen.

De mange berusere bliver løsladt i løbet af 2. juledag, når de værste sprittåger er dunstet af.