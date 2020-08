Heldig nordjysk lotto-kartoffel: Har vundet millionbeløb

NØRRESUNDBY:En heldig kartoffel, der har købt sin lottokupon i Kvickly i Nørresundby, kan nu kalde sig millionær.

Vedkommende er nemlig en af weekendens tre vindere af førstepræmien i lørdagens Lotto, og med 15 millioner kroner i puljen, er der altså fem millioner kroner til hver af vinderne.

De to andre førstepræmier er vundet i henholdsvis Slagelse og Kruså, oplyser Danske Spil.

Har du købt en lottokupon i Kvickly i Nørresundby, så er der ingen grund til at drømme om et bekymringsfrit liv de næste par år - medmindre du allerede har fået kørt millionerne ind på kontoen. Danske Spil har nemlig haft kontakt til vinderne fra Nørresundby og Slagelse.

Omvendt, hvis din nabo lige pludselig har købt Teslaer til hele familien, så ved du nu hvorfor.

Til gengæld har vinderen fra Kruså ikke meldt sig endnu, så hvis du var på tur over a' græns' i weekenden og lige var forbi Holbøl Høker for at købe en lottokupon, så tag og giv den et kig. Det kunne jo være ...