Helgstrand taber retssag mod TV 2

Milliardær og stutteriejer Andreas Helgstrands forsøg på at stoppe det undersøgende tv-program Operation X i at vise optagelser fra staldene i Helgstrand Dressage i Uggerhalne har fået et knæk i Retten i Aalborg.

Med begrundelserne "samfundsvæsentlig interesse" og "dyrevelfærd" har Retten i Aalborg afvist Helgstrands krav om et forbud mod at vise de optagelser, som en muldvarp fra TV 2-programmet Operation X optog i begyndelsen af 2023.

- Vi er tilfredse med, at retten ikke nedlagde forbud mod TV 2's kommende publicering af de skjulte optagelser. Vi er også tilfredse med, at retten ligesom os vurderer, at dyreetik og dyrevelfærd er spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse. Nu vil vi koncentrere os om indholdet i vores kommende programmer, som vi glæder os til at kunne vise senere på året, skriver redaktionschef Michael Nørgaard fra TV 2 Dokumentar i en mail til Nordjyske.

Andreas Helgstrand kaldte det ellers "krænkende og stærkt bekymrende, at vores medarbejdere og jeg har fået krænket privatlivets fred udelukkende for at skabe en spændende dokumentar".

Men den begrundelse fandt retten åbenbart ikke overbevisende nok til, at TV 2 blev nødt til at skrotte optagelserne fra staldene.

Her satte TV 2 for første gang ord på, hvad de har optaget i Helgstrands stalde, da de i begyndelsen af året fik ansat en journalist som hestepasser.

Da sagen var for retten 21. august, fortalte Ketil Alstrup, redaktør på Operation X, om optagelser af heste med blod i munden fra sår, der ikke får tid til at hele, stribemærker fra overdreven brug af pisk og sporesår, der dækkes med skosværte.

TV 2 har også optagelser fra ridehallen, hvor der er flere eksempler på, at Helgstrand Dressage gør brug af træningsmetoden rollkur, hvor rytteren tvinger hesten til at krølle halsen sammen.

Det slår fem af hinanden uafhængige eksperter fast over for tv-stationen. Træningsmetoden har været bandlyst herhjemme i årevis og er i direkte strid med Dansk Rideforbunds retningslinjer.

Eksperterne, der blandt andet tæller en tidligere landsholdsrytter, en dyrlæge og en forsker, siger samstemmende, at optagelserne viser træningsmetoder, der er et brud på de dyreetiske regler.

Enkelte kalder billederne for "dyremishandling" og "vold mod hesten".

Artiklen opdateres...