Helikopter fløj tom tilbage: Dame kørt til kontrol efter trafikuheld

NORDJYLLAND:En dame på 77 år, blev fredag eftermiddag kørt til kontrol på sygehuset i Aalborg, da hun kort før klokken 15 kørte galt på Dybvad Omfartsvej.

Af ukendte årsager kørte den 77-årige dame i grøften og blev presset om bag i bilen.

Da de første meldinger lød på fastklemte, og derfor blev blev lægehelikopteren også sendt til uheldet.

- Der blev ikke brug for helikopteren, da det ikke var så alvorligt, som de første medlinger lød på, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

Den 77-årige dame var ved bevisthed, men men blev kørt til sygehuset for at blive undersøgt og behandlet for mindre skader.