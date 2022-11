Helikopter i luften og hunde på jorden: Leder efter forsvundet kvinde

SLETTESTRAND:Nordjyllands Politi beder mandag aften borgere i området omkring Slettestrand se efter den 32-årige Sissel, som er forsvundet fra bostedet Delfinen.

Kvinden er forsvandt cirka kl. 16 mandag eftermiddag i forbindelse med en gåtur i et skovområde.

Sissel har intet sprog og går meget forsigtigt, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet er talstærkt til stede i området for at lede efter den 32-årige. Både indsatsleder og hundepatruljer er sat ind, ligesom en drone og en helikopter er i luften for at søge efter kvinden.

Hun beskrives som 160 centimeter høj, kraftig af bygning og med lyst pagehår. Da hun forsvandt, var hun iført rød jakke og sorte bukser.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114, hvis du har oplysninger i sagen.