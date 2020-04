Heller ikke Mette har svaret: Nu bliver det for alvor ubetrådt land

Det kan synes overdrevet og en lige lovlig letkøbt sammenligning.

Men faktisk er der i nationens nyere historie kun den dag at sammenligne med, når det kommer til alvoren og betydningen af det møde, statsministeren og lederne af de øvrige partier holdt mandag eftermiddag.

For der har vel ikke været holdt et for nationen mere afgørende møde siden det, der fandt sted på Amalienborg i april 1940.

En tidlig april morgen for 80 år siden - kl. 4.15 - krydsede de første tyske tropper de danske grænser. Kort efter indtog Luftwaffe luftrummet over Danmark, og kastede heldigvis ikke bomber, men kun papir over landet. Kl. 5.30 var der brainstorm på Amalienborg - Kong Christian X var i spidsen for et møde, hvor der godt nok kun var et punkt på dagsordenen - men det ene punkt var så også det mest alvorlige i nationens nyere historie.

For den ganske lille kreds - bestående af blandt andet statsminister Stauning, udenrigsminister Munch, kronprins Fredrik, forsvarsministeren og hærchefen - skulle tage tage stilling til intet mindre end Danmarks skæbne. Om vi skulle kæmpe eller overgive os til overmagten.

Det er 80 år siden - i en tid før mobiltelefoner, motorveje, behandlingsgaranti og minimumsnormering. men det er faktisk det eneste, det giver mening at sammenligne med.

Ikke fordi nationens fremtid er truet - Danmark vil bestå, også på den anden side af dette. Men ellers kan det vanskeligt overdrives hvad der er på spil. Det handler om samfundet bagefter, det handler om liv og død. Det handler om at træffe et valg, ingen politikere har lyst til,

For fakta er klare:

Jo længere samfundet er lukket, jo færre vil blive smittet, jo færre vil blive indlagt. Færre vil dø af eller med corona.

Men jo længere samfundet er lukket, jo mere vil det koste. Penge. Job. Velfærd. Længere venteliste og udsatte behandlinger på hospitalerne betyder ikke kun dårligere livskvalitet, men også liv.

For den beslutning kommer ikke bare til at sætte sit aftryk på finansloven for 2021, men nærmere al overskuelig fremtid. Det gælder Christiansborg - og i resten af landet

Derfor var alvoren heller ikke til at tage fejl af, da Mette Frederiksen begyndte sin tale på det nok mest sete og i hvert fald mest ventede pressemøde nogensinde.

- Det er her alvorligt, sagde hun - og smilede lidt optimistisk for første gang i en tale, der muligvis bliver den tale, der kommer til at stå som den tale, der definerer hendes tid i statsministerkontoret.

Ordene var muligvis skrevet af andre, men de blev i hvert fald leveret ganske overbevisende og ramte præcist i en nation, der næppe nogensinde har været mere socialdemokratisk. Talen var i essens alt det, Socialdemokratiet har stået for gennem tiden.

- Vi har aldrig været mere afhængig af hinanden. Vores fælles fremtid bestemmes nu. Vi skal stå sammen, sagde Mette Frederiksen i det, der nogen steder lød mere som en royal nytårstale end en politisk tale.

Men de ord kunne Mette Frederiksen sige ubesværet, for Socialdemokratiet har aldrig tvivlet på velfærdsstaten. Det havde været en anderledes udfordring for en statsminister, der havde vundet posten på et liberalt budskab om enhver er sin egen lykkes smed.

Intet svar på de store spørgsmål

Efter pressemødet stod noget klart - noget åbner igen, andet ikke - men de helt store spørgsmål blev der ikke svaret på.

For det, vi alle gerne vil vide, er selvfølgelig, hvornår slutter det. Hvornår kommer det normale liv tilbage. Hvad er den detaljerede strategi.

De svar kom Mette Frederiksen ikke med.

Næppe fordi hun ikke ville - hvis hun havde haft sikre svar var hun kommet med dem. Kunne hun svare, ville den voldsomme medvind, hun i forvejen har i meningsmålingerne, blive til en orkan og nå et niveau aldrig før set.

Men de svar findes bare ikke. Der findes ingen evidens - bortset fra Kina er der intet land, der effektivt har stoppet corona, og de kinesiske erfaringer kan kun vanskeligt overføres til danske forhold.

For det er voldsomme, helt eksistentielle spørgsmål, der skal tages stilling til. Det handler ikke om frisører, kø foran Jem og Fix eller om der også skal etableres en hjælpepakke til sommerhusejere, der skal kompenseres for tabt lejeindtægt.

Det handler om selve samfundets fundament - om demokrati, frihedsrettigheder og det økonomiske grundlag for velfærdssamfundet.

Lige nu er det Mette Frederiksen, alle spørger. Det skyldes delvist hendes job, men også at oppositionen indtil videre ikke har haft meget at byde ind med.

Mest højlydt var kritikken af kulturministeren, der ikke ville tale om kultur i en tid, hvor der er brug for det. Men ellers har det været en mere mumlende, generel utilfredshed over, at de ikke har været inddraget mere.

Men noget bud på en egentlig plan er der ikke kommet fra oppositionen. De efterlyser en plan - men gør faktisk ikke andet end at stille sig op i køen af alle os, der gerne vil kende planen. Noget forslag til en plan er der i hvert fald ikke kommet fra hverken højre eller venstre side.

Det er også en del af forklaringen på, at Mette Frederiksen står som den tydeligste statsminister vi har haft nærmest siden april 1940.