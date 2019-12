Helt lost til nytår? Her er NORDJYSKES guide til seks forskellige nytårsmenuer

Velkommen til NORDJYSKEs nytårsmenuguide, hvor vi har gjort det hårde arbejde og spist os igennem hele seks forskellige menuer fra restauranter i Aalborg.

Så kan du få en fornemmelse af, hvad du kan komme ud for, når du vælger dit ambitionsniveau for traktementet til årets sidste og festlige aften.

Bag guiden står radiovært Regitze Emilie Thomsen fra ANR og madjournalist Jakob Kanne Bjerregaard.

Nogen menuer er nemme, mens andre lidt mere avancerede. Og nogen kan allerede være udsolgt.

<strong id="strong-d2e4836cd67345158730c5fb4ccdc74c">Karma Sushi - når det skal være nemt og luksus</strong>

Et væld af luksus fra Karma Sushi.

Karma Sushi leverer en menu i den nemme ende af tilgængelighedsskalaen. Afhentning af kassen med mad sker 31.12, så man derefter bare skal sætte sig til bords og kun varme suppen, hvis den har mistet sin varme.

Nytårsmenuen fra Karma Sushi er den mest luksuriøse, vi har med. Der er både snacks med kaviar, hummer og retter med trøffel. De forholdsvis bekostelige råvarer sender prisen op, så man betaler 785 kroner pr. person, og man skal bestille til minimum to personer.

Regitze: Jeg synes, det er dejligt nemt bare at kunne tage det hele ud af æskerne og sætte det på bordet. Man skal intet gøre selv, og jeg overvejer da at vælge det, hvis jeg skulle have tre veninder på besøg til nytår. Kvaliteten er megahøj på alle produkter - lige fra den DIOR-inspirerede papirstaske til de flotte flasker med soya, som man jo får lov at beholde.

Jakob: Og så selvfølgelig råvarerne, der er af høj kvalitet. Og det er virkelig en smuk og lækker menu, de har leveret fra Karma Sushi. Den fordyres af at indeholde kaviar, som de et andet sted på menuen tager 238 kroner for for to personer. Men kaviar og hummer er altså med til at give nytårsaften et ekstra niveau op. Vi drak en iskold tør Riesling fra Mosel til. Sushi og Riesling passer godt sammen, men ellers er bobler også et godt match.

Karma Sushis nytårsmenu til to Snacks og forretter Miso consommé lavet på jomfruhummer. Serveres med tangsalat og sprød jomfruhummerrulle. Kaviar, Karma Selection 15g. Serveres med rissenbei, avocadocreme, forårsløg og østersurt. Mellemret Laks og trøffelcreme. Toppet med ørredrogn, forårsløg og citrussoja. Kammusling med jalapeñomarinade toppet med vinaigrette af dehydreret tomat, syltet wasabi, østersurt, forårsløg, tomatcrunch og wasabi tobiko. 1/1 Sizzling flammegrillet hummer Toppet med yuzumarinade, ørredrogn og shiso. Douglas menu med 32 stk sushi Laks, Tun Tataki, Flammegrillet kammusling, Flammegrillet laks, Gunkan med laksetatar, Sød reje, Tsukiji-marineret Yellowfin tun, Heroki Hosomaki med jomfruhummer, umeboshi, sesam og shiso, Karma Crunch, Cloudy Rainbow, Spicy Tuna, Deluxe Sizzling og citrussoja Vores hjemmelavede wasabi, syltet gulerod, to slags ingefær samt soja medfølger. Pris 785 kroner Bestillingsfrist 30. december VIS MERE

Mortens Kro - én æske, det er nemt, enkelt og præcist

Mortens Kro har udviklet en menu for folk med hang til både luksus og det ultranemme. Foto: Martel Andersen

Måske nogen ville tro, at en nytårsmenu fra Mortens Kro ville indeholde den vildeste opskrift og avancerede teknikker.

Men vælger man at hente sin nytårsmenu på Mølleå i Aalborg, så går man derfra med en æske med snacks, fire retter og en pose med brød.

Regitze: Det ligner mest en luksus skotøjsæske man bare åbner, og så står de fire retter inden i æsken flot anrettet.

Jakob: Alle retter serveres kolde, og det gør jo egentlig ingenting. Hvis man tænker over det, så er det mest mad, man spiser jo ikke lige varmt fra første til sidste bid.

Det har Mortens Kro så taget konsekvensen af og leveret to gode snacks-hapsere, røget kulmule, hummersalat, kold oksemørbrad og den klassiske kage Gateau Marcel.

Regitze: Både de to forretter og hovedretten ligner lidt højt belagt pålæg, der blot mangler brød, og sådan er det måske tænkt. Der er nemlig et ret stort hjemmebagt brød med i prisen, så man på ingen måde går sulten fra bordet nytårsaften.

Jakob: Man bliver helt sikkert mæt efter sådan en omgang, for der er masser af smag i alle retter. Fyldige og velkomponerede. Og det betyder altså ikke noget, at det kun er brødet, der er varmt.

398 kroner bliver det for æsken og posen med brød. Og så bliver det ikke meget nemmere.

Mortens Kros nytårsmenu Snacks Laksetatar med sød sennepscreme, forårsløg og sort sesam. Rillette af and med kvædepuré, nødder og skalotteløg. Forretter Røget kulmule med dildcreme, håndpillede rejer, fennikel, ørredrogn og rugbrødschips. Hummersalat af frisk kogt hummer med avokado, mango med bagt tomat og rørt med basilikummayo. Hovedret Grillet dansk oksemørbrad i skiver med kold bearnaisecreme, champignon, beder, tyttebær, syltede skalotteløg og blå chips. Dessert Konditor Fabien Chevreuills klassiske Gateau Marcel lavet af 72 procent Valrhona-chokolade serveret med chokoladeflager, syltede abrikoser og pisket hvid chokoladetrøffel. Hjemmebagt brød og smør. Pris 398 kroner Bestillingsfrist 27. december VIS MERE

<strong id="strong-f57524778aa3bf6800660a4500f0927b">Papegøjehaven - nem anretning og kort tid i ovn</strong>

Nytårsmenuen fra Papegøjehaven begynder nemt med at fjerne folien og stille skiferpladen på bordet. Tænkt som delemad á la social dining. Foto: Regitze Emilie Thomsen

Mange år med levering af catering til nytår har lært Papegøjehaven én ting. Det SKAL være nemt og let at gå til, hvis man vælger at få mad udefra.

Derfor er de to forretter med en variation af tre forskellige slags fisk og terrine lavet på perlehøne. Også desserten er allerede anrettet på tallerkenerne, når man henter maden i løbet af den 31. december.

Det meste fra Papegøjehavens nytårsmenu er allerede anrettet og klart, når man henter kasserne. Der skal dog lige varmes lidt sovs. Dejlig sovs. Foto: Martel Andersen

Hvad man selv skal gøre er at varme sauce, kød og blandede vintergrønsager til hovedretten, der er helstegt og mør kalvemørbrad, inden det skal serveres.

Regitze: Det er en meget traditionel nytårsmenu med fisk til forret, kød og sovs til hovedret og en dessert lige til at dele.

Jakob: Sovsen er virkelig god, mørk og tyk, og der er nok af den. Faktisk er der så meget mad, at vi sagtens kunne være tre personer til at spise den.

Regitze: En fantastisk dessert. Karamelkage og en frisk og syrlig ananassalat. Rigtig godt.

Papegøjehavens nytårsmenu Forret Varmrøget helleflynder med capers- og rygeostecreme, Graved torskeloins og dild dressing, Rødtungepaupiette med soufflefars og tang. Og chili/citrus marineret hummersalat Hertil brød og smør med Mariager sydesalt Mellemret Perlehøneterrin med calvados i palmekål med hybenkompot tilsmagt med sauterne, hertil tynde ristede rugbrød med havsalt. Hovedret Helstegt kalvemørbrad med bagte rodfrugter/beder, hertil svampeterrin og kartoffelroulade med bacon og krydderurter samt estragon-/dijon flødesauce og løg pickles Dessert Karameltærte med nøddedrys og ananassalat med mynte Skyr creme brule, brændte mandler og chokoladepynt Pris 459 kroner Bestillingsfrist 27. december klokken 15 VIS MERE

<strong id="strong-e0faa5c136e9df5efedec2610846e150">Musikkens Spisehus - luksus du laver selv, og det er let</strong>

Menuen fra Musikkens Spisehus er forholdsvis nem at give sig i kast med. Beskrivelserne er nemlig gode. Foto: Svenn Hjartarson

Det tager næsten pusten fra en at åbne kassen fra Musikkens Spisehus. Der er et utal af små plastikbøtter og folieindpakninger til nytårsmenuen.

Men, og der er et meget stort men, for vi mister ikek pusten. Alt har nemlig labels, så det er bare om at organisere det hele, og så er man faktisk i gang.

Beskrivelsen af fremgangsmåden for tilberedningen er rigtig god, og man skal være ualmindelig uheldig, hvis det ikke lykkes at tilberede alt efter forskrifterne.

De fire retter er koldrøget færøsk laks, som den ene af os (Jakob) får fornøjelsen af at anrette mens Regitze steger kammuslinger og anretter med muslingesauce.

Hovedretten er short ribs, mens der er profiteroles dessert.

Selv om der er mange plastikbøtter fra Musikkens Spisehus, så er det ikke besværligt at komme igennem tilberedningen. Alt er præcist beskrevet, og de mange labels gør det faktisk mere overskueligt. Foto: Martel Andersen

Regitze: Det er den helt rigtige menu at vælge, hvis man gerne vil lade som om, man har gjort det hele selv.

Jakob: De to forretter er sprængfyldt med smag. Det er noget af det bedste jeg har smagt, når jeg selv har haft fingrene nede i det.

Regitze: Kammuslingerne skulle bare lige steges i det smør og rosmarin, der lå i posen. Nemt.

Jakob: Profiteroles er en af mine favoritter. Her er der sprøjtet en hindbærcreme ind i de små vandbakkelser og is til. Lækkert.

Regitze: Det var virkelig nemt at gå til, når man fik læst instruktionerne og planlagt. Det er vigtigt, når man også husker at få alkohol undervejs.

Musikkens Spisehus' nytårsmenu Forret Koldrøget færøsk laks med asiatiskmarineret hytteost og sprøde urter Mellemret Stegte kammuslinger med grillede broccoli og muslingesauce Hovedret Shortribs (koens spareribs) med variation af løg, sprød vintersalat og sort vintertrøffel Dessert Hjemmelavede profiteroles med friske hindbær og vaniljeis Pris 398 kroner Bestillingsfrist 29. december klokken 00:00 VIS MERE

<strong id="strong-3c05737870d24b3c38d6d6b3f9d871a0">La Locanda - når du vil blære dig for gæsterne</strong>

De fire retter fra La Locandas nytårsmenu. Foto: Mediebroen.dk

Her er aftenens mest avancerede menu, der stiller krav til evnerne i et køkken.

Gå ombord i noget af det bedste fra det italienske køkken men hold tungen lige i munden. Der er mange elementer i poserne, og bøtterne er ikke markeret.

Værre er det dog ikke, end at det er nogenlunde nemt at gennemskue, hvad der hører til hvad. Så længe man ikke er godt bedugget, for så kan syltetøjet godt ende på hovedretten osv. Men det sker selvfølgelig ikke for os.

Der er masser af elementer at forholde sig til ved La Locandas nytårsmenu. Foto. Martel Andersen

Menuen er bygget op med de klassiske italienske appetizers som grissini og andet brød. Dertil en pate og pesto.

Senere en nem hovedret med kalveskank og en tyk klistret glace og kartoffelmos for til sidst at levere en dessert med chokoladekage med appelsin.

Regitze: Forretten af rimmet torsk kunne vi ikke helt finde ud af, om vi lavede rigtigt, men vi klarede den nogenlunde.

Jakob: Det er jo lækre råvarer hele vejen igennem, og hvis man også bestiller risotto skal man lige sætte tid af til at få det hele produceret. Det er en hyggemiddag, hvor man går til at fra uden at stresse.

La Locandas nytårsmenu Snacks Hjemmebagte grissini, med skinkepaté tilsmagt med trøffel Knækbrød med krydderier, oliven og basilikumpesto Forret Rimmet torsk, blæk, fantasi af beder, æbler i ”Carpione” Hovedret Braiseret kalveskank, kartoffel og trøffel, selleri med æble Dessert Chokoladekage med duft af appelsin, hvid chokoladeis med ingefær Pris 375 kroner Bestillingsfrist 28. december VIS MERE

<strong id="strong-b3e260dec7bbd3964191313d4e1e9206">Vaca - det billige og stadig nemme alternativ</strong>

Egentlig smukt at se på, hvis man anretter det lidt pænt. Foto: Vaca

Den mexicanske fast-food-restaurant i Reberbahnsgade har lavet en menu med alt godt fra tex-mex-køkkenet. Det er meganemt at gå til og kræver blot en ovn. Vi fik ikke varmeanvisningerne med, men vi smed det hele i en lun ovn, og så var det fint.

Der er noget for enhver smag og tilmed også et vegtarisk alternativ. Der er lidt snacks og så ellers tre-fire tacos med okse, kylling og/eller falafel

Regitze: Det er en perfekt nytårsmenu, hvis alle er enige om, at det ikke skal være prangende i forhold til mad men bare smage godt.

Jakob: Det er et uhøjtideligt måltid, og det kalder på øl. Der er også en vegetarmenu med blandt andet falafel, og det giver pludselig nye muligheder, som de traditionelt kødtunge nytårsmenuer ikke kan. Det er ikke stærk mad, men man kan selv spice til. Og vi er langt fra de taco-skaller, man kan købe fra Santa Maria. Smagende rammer hele spektret, og vi er godt tilfredse.

Temmelig nemt at gå til. Vi tog dog maden ud af æskerne for at varme indholdet. Foto: Martel Andersen

Regitze: Det er et rigtigt godt bud på en lav-budget-menu til eksempelvis studerende eller andre, der ikke vil have noget fancy.

Siden vi lavede det her, så er prisen steget fra 175 kroner til 250 kroner, men så er der til gengæld kommet en cocktail med i købet. Men måske man kan forhandle med Vaca om det, det ville jeg gøre.

Sidste bestilling modtages den 29. december klokken 17, men der er (gebyr ved bestilling herefter).

Vacas nytårsmenu Snacks Tomatiserede flæskesvær eller tortilla chips med mexicansk mayo Halve majskolber med mexicansk mayo, ost og røget drys Hovedretter Tacos med syrlig kål, milde sprøde løg, majssalsa, koriander og lime. Enten med kylling, langtidsbraiseret oksekød eller falafel. Medium chilisalsa og mexicansk mayo Dessert Makronkage med ingefær, palmesukker, marcipan og saltede peanuts Margarita cocktail - den fik vi dog ikke Pris 250 kroner inkl. en Margarita Cocktail Bestillingsfrist 29. december - man kan bestille senere mod gebyr og godkendelse af restauranten VIS MERE

Det er en broget samling menuer, vi har fået fat i, og der er noget til enhver smag, evner i et køkken og pengepung.

Regitze og Jakob: Det har været en dejlig oplevelse at smage på henholdsvis Vaca, Karma Sushi, Papegøjehaven, Musikkens Spisehus, La Locanda og Mortens Kro.

Vi kan anbefale alle seks nytårsmenuer, da der er lidt for enhver smag.

Regitze: Vaca er til dem der ønsker en billig, lækker og hurtig nytårsmenu - også lidt mere utraditionel i forhold til dansk nytårsmad.

Karma Sushi er høj kvalitet og for dem, der har lyst til at bruge lidt ekstra penge og godt kan lide, at det glimter og ser godt ud.

Papegøjehaven er - synes jeg - for dem der ønsker en traditionel nytårsmenu, hvor der indgår en masse af vinterens elementer - kød, sovs og rodfrugter.

Musikkens spisehus er tæt på at være den lækreste. Tilberedningstiden er nogenlunde den samme for den og for La Locandas menu. Begge menuer er har en tilberedningstid på 30 min.

Sidst men ikke mindst er Mortens Kro - en æske fyldt med lækkerier. Umiddelbart ser den simpel og lille ud - men med brød og vin til - så bliver du mæt.

Jakob: Jeg synes godt, vi kan anbefale alle menuerne. De kan alle noget forskelligt, og de fleste restauranter har et højt ambitionsniveau. Det skal jo helst være så godt, så gæsterne vil komme igen en anden gang.

Tak til alle restauranter for gode smagsoplevelser.

Godt nytår fra Nytårsmenuguiderne Regitze og Jakob

Restauratørerne har stillet menuerne gratis til rådighed for NORDJYSKE.