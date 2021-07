Hen til kommoden og tilbaws igen: Nu må lyskryds-dramaet i Hune få en ende

En ældre, gangbesværet kvinde i Hune gør klar til civil ulydighed i protest mod kommunens beslutning om at slukke for byens nye lyskryds.

Jammerbugt Kommune slukker midlertidigt for lysreguleringen i et forsøg på at afhjælpe sommerens trafikpropper, og som hævn for ikke længere at kunne komme sikkert over Vesterhavsvej, når der er grønt, vil den ældre kvinde nu krydse vejen, når hun har lyst og i endnu langsommere tempo end sædvanligt. Så kan de lære det, alle de utålmodige sommerbilisttyper og molbopolitikere inde i kommunen.

Den ulydige borgers trussel kan man finde på en lokal Facebook-gruppe, hvor der er lige så lang kø for at komme til orde, som der er bilkøer på den lille handelsgade til og fra Blokhus. Dramaet i Hune udspiller sig nemlig både i den virkelige og den virtuelle verden, og man kunne godt vælge at trække på smilebåndet af al den ballade om et bette lyskryds, men så misser man den større historie.

For lyskrydset er jo dybest set det uheldige symbol på den succes, som Blokhus i de senere år er blevet. Sommerhusområdet er vokset. Der er folk i husene året rundt. Byens centrum er spækket med shopping-muligheder for alle pengepunge, og selv om flere og flere spisesteder skyder op, er det svært at få et bord.

Da termometeret sneg sig op mod de 30 grader i forrige uge, virkede det til, at det halve Nordjylland ville til stranden i Blokhus, og biler og autocampere var parkeret i fire rækker på stranden, så langt øjet rakte – både mod nord og syd. Varmeramte mennesker stod i vandkanten som sild i tønder for at blive kølet ned. Det lignede en scene fra en spansk badeby.

Problemet er, at stort set alle de mennesker og biler skal igennem lyskrydset i Hune.

Det er åbenlyst for enhver, at den rivende udvikling i Blokhus er sket uden at indtænke trafikkonsekvenserne, og det kan – set i bakspejlet – selvfølgelig vække undren. Men i stedet for at se tilbage og i stedet for at skændes på Facebook, bør Jammerbugt Kommune og de handlende og borgerne nu sætte sig sammen og en gang for alle finde en langtidsholdbar løsning.

For det er jo langt fra første år, at krydset i Hune er til debat. Trafikken har i årevis givet problemer i højsæsonen, og indtil i år var der nogenlunde enighed om, at en lysregulering var den bedste løsning. Ifølge kommunen har det da også lettet på trafikken til og fra sidegaden Hunetorpvej, men til gengæld er trafikken til og fra Blokhus ad Vesterhavsvej forværret i en grad, så kommunen siden i går har haft slukket for lysreguleringen. Den blev ellers først taget i brug i foråret og har kostet skatteyderne i Jammerbugt en god halv million kroner.

Så nu er Hune tilbage ved udgangspunktet. Eller som en lokal borgerside udtrykker det: Hen til kommoden og tilbaws igen!

Det må forventes at være begrænset, hvad Jammerbugt Kommune kan indhente af ny viden om trafikmønsteret, mens lysreguleringen er slukket. Kommunen har vel tiden inden lysreguleringen i frisk erindring? Beslutningen virker derfor mest som et forsøg på at dæmpe gemytterne i sommervarmen, men problemet består og vil formentlig tage til med tiden, for vokseværket i Blokhus og corona-tidens tendens til at bruge sommerhusene året rundt synes kun at fortsætte.

Der er derfor brug for at tænke nyt. En rundkørsel har været nævnt, men den vil kræve eksproprieringer, som sjældent er populære hos hverken politikere eller berørte husejere. Andre taler for en omfartsvej, men det bliver svært at finde en egnet rute.

En løsning ligger ikke lige for, men med den succes, som Blokhus er blevet som følge af bevidste valg hos politikere og andre lokale aktører, påhviler der dem et fælles ansvar for at gøre Hune til et trafikalt mønstereksempel.