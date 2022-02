Henning fra Hjallerup er på flugt, men vil blive i Ukraine

UKRAINE:Henning Gørtz Hørstrup er stadig i det krigsramte Ukraine. Han har sovet på gulvet i nat for at gøre plads til kvinder og børn i sengene.

Hans lejlighed er ved at være fyldt med folk, der har forladt deres hjem og fundet vej til byen Uzhhorod i det vestlige Ukraine på grænsen til Slovakiet, hvor der endnu er fredeligt.

- Vi startede allerede med at forberede os på krig for en uge siden. Vi handlede mad, vand, tankede bilen og skiftede til friske batterier i lommelygterne, fortæller han.

Jeg får opkald fra nogle af dem, der stadig er tilbage i de større byer. De gemmer sig og græder, fordi russerne har bombet. Jeg går faktisk selv i chok - Henning Hørstrup, befinder sig i Ukraine

Langt fra Hjallerup

Henning Gørtz Hørstrups hjemby er Hjallerup, men de sidste otte år han har levet i den østukrainske by Dnipro, hvor han har etableret sig med kæreste og venner - og startet IT-virksomheden Source Angel, der nu tæller 60 ansatte.

Men krigen i Ukraine har betydet, at hans vanlige base er revet væk. Og han nu føler ansvar for at hjælpe sine ansatte med at navigere i krigssituationen.

- Det er dét her, alle har frygtet skulle ske. Og det lyder helt vanvittigt, men det var blevet en normal del af hverdagen at leve med frygten for russerne, fortæller han.

Forlader sit hjem

Mandag aften holder Putin en tale, der får Henning til at spærre øjnene op og forlade sit hjem tirsdag morgen.

Tirsdag morgen forlader Henning Gørtz Hørstrup sit hjem i det østlige Ukraine. Privatfoto

- Vi var helt klar over, at den var gal. Vi besluttede at leje en lejlighed så tæt på grænsen til Slovakiet som muligt - og så langt væk fra Rusland som muligt, siger han.

Det skulle vise sig at være en god beslutning, selv om de 1000 kilometer af tvivlsom asfalt var det mindste bump på vejen væk fra Putins invasion.

Smadrede veje og byer

Torsdag - blot to dage senere - er russiske tropper i gang med at bombe veje og byer rundt omkring i det meste af Ukraine. Nu bliver manglen på brændstof et problem for folk på flugt, der i stedet begynder at flygte på gåben.

- Der kommet meldinger om bomber både i øst og vest, og dér går det op for mig, at det her er det værst tænkelige scenarie. Ingen havde forestillet sig, at det var tale om en fuld invasion, siger han.

- Jeg får opkald fra nogle af dem, der stadig er tilbage i de større byer. De gemmer sig og græder, fordi russerne har bombet. Jeg går faktisk selv i chok i en times tid, hvor jeg bare ryster.

På sin Facebookprofil laver han en grådkvalt opdatering om situationen.

Venter på regerings fald

Torsdag bliver der erklæret undtagelsestilstand i Ukraine. Det betyder, at ukrainske mænd ikke længere frit kan rejse ud af landet. Det gælder for mange af Hennings ansatte, der er ukrainere. De skal nemlig stå til rådighed for militæret.

- Jeg kan ikke gå i krig, men jeg kan hjælpe på en anden måde. Jeg kan holde gang i virksomheden, der giver beskæftigelse og løn til folk - og bringer brød på bordet. Det er min måde at hjælpe på.

Som dansk statsborger kan Henning frit bevæge sig over grænsen og flygte, hvis han vil. Og fredag opfordrer udenrigsminister Jeppe Kofod alle danskere til at rejse ud af Ukraine.

Men det får ikke Henning til at vende snuden mod Hjallerup.

- Jeg kan ikke bare efterlade venner og min kæreste. Vi venter lige nu mest på, at den ukrainske regering falder, så grænsevagterne taber magten.

I så fald er hans plan at udnytte hullet mellem den ukrainske regerings fald til at få folk ud, inden russerne igen får kontrol over grænserne.

Det er endnu uvist, hvordan de næste dage udspiller sig i Ukraine, men én ting slår Henning fast:

- Bliver der krig i den her by, skal vi heller ikke være her. Så må vi flygte igen.