Henning G. slentrer gennem julebyen: - Jeg kan stadig huske dem allesammen

NORDJYLLAND:Julelys, sange, gaver, sne, shopping, and eller flæskesteg. Familiernes juletraditioner er forskellige - vi har forhørt os om, hvad en række kendte nordjyder sætter mest pris på i december. Tidligere borgmester i Aalborg Henning G. Jensen mindes barndommens hyggelige og til tider kaotiske juledage, i en børneflok på otte - og hylder en ny kultur:

1. Sådan bruger jeg byen i december

- Hele mit hjem er pyntet op med vores gamle julepynt, der er lyskæder i planterne, og jeg har pyntet med lys på altanen. Selvom det er lige ud til fjorden, ligger altanen heldigvis i læ - og herfra kan jeg se solen gå ned, det er vidunderligt.

- Jeg har været til et par julefrokoster i år og har også et par stykker til gode. Nu håber jeg bare, at de ikke bliver aflyst, og at de kan afvikles uden corona-problemer - det er heldigvis ikke sådan noget vildt natte-tamtam som i gamle dage.

- Jeg bruger byen meget, elsker at slentre gennem midtbyen og mærke julehyggen. Det er især på Nytorv, Østerågade og i området omkring Salling, at jeg huserer.

- Nede i Bredegade ligger et hyggeligt kaffehus, der går jeg sommetider ind og drikker en kop kaffe. Jeg møder altid mange mennesker, jeg kender fra tidligere tider, så får vi en sludder, nogle gange en kop kaffe, det holder jeg meget af. Når jeg handler i Føtex i Nørresundby, møder jeg også mange, der vil snakke, det er hyggeligt.

- Folk har altid sat pris på, at jeg kunne huske deres navne, deres ægtefæller og deres børn, og det kan jeg heldigvis stadig. Vi kan vel allesammen godt lide, at der er nogen, der genkender os og spørger ind til, hvordan vi har det. Min byrådskollega Ib Rasmussen gjorde altid nar af, at jeg såmænd også kunne huske, hvad folks hund hed, haha.

- Nu om dage er det som regel kaffe, man drikker, når man mødes. Førhen var det stærkere sager. I min generation stod den ofte på øl, snaps og Gammel Dansk, både i arbejdssammenhænge og når man ellers mødtes, også på hverdage. Det er yderst fornuftigt, at der er sket en kulturændring på det område. At man fester, når der skal festes, og arbejder, når der skal arbejdes.

- Det forsinkede alting, når der kom alkohol på bordet. Ofte kunne Birgit ikke forstå, at vores aftenmøder trak ud, men man var nærmest tvunget til at blive hængende, for det var som regel dér, når tøjlerne blev løsere, at mange ting blev besluttet, alliancer blev indgået. Så kunne man ikke bare køre hjem.

- Men det var en uskik. Politikere skal værne om deres ægteskab, børn og familie, og det har jeg altid tilskyndet mine yngre kollegaer til.

2. Det giver jeg i julegave

- Det er så nemt med julegaver i vores familie, jeg giver penge til børn, svigerbørn og børnebørn. Børnebørnene har altid brug for lidt lommepenge, Anne er på efterskole, og de skal ud at rejse, så jeg tror, at det er en ordning, alle er glade for.

- Det betyder også, at jeg kan slentre gennem byen og nyde hyggen i stedet for at stå i lange shopping-køer.

3. Derfor er jeg ikke vild med kulde

- Jeg kommer rigtig i julestemning, hvis jeg kan se, at der falder sne udenfor vinduet.

- Men jeg er desværre blevet noget kuldskær med alderen, særligt efter jeg fik en hjerteoperation for nogle år siden. Det er som om, at jeg har en lynlås, hvor kulden siver ind gennem. Derfor skal det helst være nogenlunde fornuftigt vejr, før jeg bevæger mig ud i byen.

Henning G. Jensen Henning G. Jensen, 71 år, pensionist, tidl. borgmester i Aalborg Kommune Formand for Racing Arena Aalborg og bestyrelsesmedlem i ejendomsselskabet Calum Bor i lejlighed på havnefronten i Nørresundby Uddannet skolelærer, arbejdede på Tornhøjskolen Blev i 1974 valgt til byrådet i Aalborg for Socialdemokratiet Var socialrådmand i 16 år, derefter borgmester i 16 år I sommeren 2019 døde hustruen Birgit, som Henning G. Jensen var gift med i 45 år Har to børn fra ægteskabet med Birgit: Sønnen Peter, 45 år, er gift med Mette - parret har børnene Søs og Sigurd på 12 og 9 år. Datteren Lene, 42 år, gift med Martin, parret har børnene Anne og Mads på 16 og 14 år. VIS MERE

4. Sådan fejrer jeg jul

- I år skal jeg fejre juleaften i Vestbjerg sammen med min søn og svigerdatter og hendes familie, det glæder jeg mig meget til.

- Der serveres både and og flæskesteg og alt, hvad der hører sig til, jeg kan lide begge dele. Men jeg koncentrerer mig om ikke at spise for meget, det skal gerne være en fornøjelse. Vi går omkring juletræet og pakker gaver ud i ro og mag, så alle kan følge med i, hvad der gemmer sig i pakkerne.

- Det er dejligt fredeligt sammenlignet med barndommens jul, der var mere kaotisk. I mit hjem var vi altid sent på den juleaften. Min mor fik ti børn, to døde som helt spæde, og jeg var den yngste, så der var nok at se til gennem alle årene. Som regel var det først, når vi havde fået eftermiddagskaffe den 24. at der var nogen, der sagde, "nå, men vi skal vel også have juletræet ind, hvor er savbukken osv." Men julen var fuld af varme og hygge.

- Ved mine svigerforældre derimod, der var orden i sagerne. Når vi ankom til den lille bondegård udenfor Pandrup, var alt klappet og klart. Min svigerfar stod og spejdede ud over markerne, der skulle man komme til tiden. Det var skam også både hyggelig og hjerteligt, men de var meget præcise mennesker.

5. Sange, der højner min julestemning

- Når jeg skal i julestemning i december, spiller jeg gerne MC Einars "Jul det' Cool" og lytter til Lene Siels smukke julesange.

- Juleaften er favoritten "Et barn er født i Betlehem", den sang vi altid, da jeg var barn og gik på Gl. Lindholm skole.

6. Mine juleønsker

- Jeg håber inderligt, at man må komme sult og corona til livs, og at der må være fred i verden.

- Personligt håber jeg bare på et godt helbred, at jeg kan bevare mit gode humør, og at mine nærmeste har et godt liv. Materielt har jeg ikke nogen ønsker, jeg har alt, hvad jeg har behov for.

- Derfor er det også underligt at mindes, hvordan jeg som dreng gik og trykkede næsen mod butiksruderne, mens jeg drømte om alt det, jeg kunne tænke mig, hvis jeg havde haft råd.

- Det har jeg nu, men enten ser jeg noget, jeg ikke har brug for - eller noget, der er for usundt.

7. Derfor stresser jeg ikke

- Der er ikke ret meget i omgivelserne, der kan spolere min julefred. Jeg er ikke typen, der står og ærgrer mig, hvis vi skal stå i kø, heller ikke når vi skal ind til håndbold.

- Jeg er nok blevet mere tolerant og rolig med årene.

- Hvis jeg døjer med at finde en parkeringsplads, skriver jeg ikke straks ind til avisen og brokker mig over det. Jeg blander mig i det hele taget sjældent i den offentlige debat, kun hvis jeg bliver ringet op og direkte bedt om min mening, så svarer jeg naturligvis.

- Jeg arbejder fortsat meget med væddeløbsbanen, der er gavnligt for mig, at jeg stadig møder udfordringer der, og som formand skal tage stilling til forskelligt.

8. Sådan håndterer jeg corona

- Jeg er nu vaccineret tre gange, og føler mig nogenlunde tryg ved situationen. Jeg holder mig til de regler, der er givet, og det gjorde jeg også sidste år. Men jeg er da sammen med familien, vi skal jo også leve. Mig påvirker det ikke, at nattelivet lukker ned, det er jeg ikke en del af længere.

- Jeg sørger naturligvis for, at jeg ikke kommer for tæt på folk. Men jeg vil ikke undvære familie og venner. Nu håber jeg bare, at der ikke opstår smitte i familien, der kan komme på tværs af julen.

9. Nærvær med børnebørn

- Efter juleaften hos min søn og svigerdatter skal jeg 1. juledag til min datter og hendes familie her i Nørresundby. 2. juledag kommer min egen, helt tætte familie hjem til mig, og jeg bestiller julemaden udefra - det helt traditionelle.

- Det er vigtigt for mig, at vi har tid til at tale med hinanden i juledagene. At vi ikke sidder med hovedet nede i telefoner og iPads. At jeg får talt med de store børn, hører hvordan de har det, hvad de oplever, hvilke tanker der rører sig i dem, det er hyggeligt, og det synes jeg faktisk, at de er gode til.

- Jeg har heldigvis et nært forhold til alle børnebørn, og det skyldes især de skønne dage, vi har sammen om sommeren oppe i sommerhuset. Der kommer vi for alvor tæt på hinanden, vi griller, snakker, hygger, og er ude, lige til vi skal i seng. Det er dejligt.

1. juledag i mit barndomshjem var ét kaos, det var et kæmpe tamtam. Børn, børnebørn og søskende væltede ind. Min ældste bror var 18 år ældre end jeg, og efterhånden fik mine ældre søskende jo også mænd, koner og børn, og de kom allesammen.

- Mændene spillede kort, drak brændevin og røg store cigarer, der var et leben. Jeg røg selv, fra jeg var 18 år, til jeg var 28, men i dag kan jeg slet ikke forstå, at man tør at ryge. Man bliver jo klogere med alderen ...

- I Birgits og mit hjem, på Lindholmsvej, havde vi en gildesal i kælderen, og der blev røget i stor stil, når mine søskende var hjemme til de store middage, fester, barnedåb osv. - så måtte vi lufte ud i en hel uge efter.

10. Min bedste jul

- De bedste juleaftener var nok dengang, børnene var små, og jeg stadig havde både Birgit, min mor og mine svigerforældre. Den tid vender aldrig tilbage, men indtrykkene, varmen og hyggen sidder i een, det glemmer man aldrig, og de følelser lever videre i os alle. Traditioner er en god ting, for de lægger op til fællesskab mellem mennesker, og det har vi alle brug for - der er egoisme nok i hverdagen mange steder.

- Heldigvis har jeg et meget tæt og nært forhold til mine børn og børnebørn, også her i julen, og jeg kan tænke på Birgit med glæde og mindes alt det dejlige, vi har oplevet sammen.

