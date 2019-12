Henriette Zobel er død efter længere tids sygdom

Henriette Zobel, designer og tidligere fotomodel, er død i en alder af 57 år.

Det bekræfter familiens præst, Flemming Pless, over for B.T.

Dødsfaldet sker efter længere tids sygdom.

Hun efterlader sig to voksne børn, Alexander og Nicolai, som hun havde med den danske erhvervsmand Peter Zobel, som hun var gift med af to omgange. Først fra 1987 til 1988 og igen fra 1991 til 2004.

Peter Zobel, der tidligere var direktør i forsikringsselskabet Codan, døde for to år siden 81 år gammel.

Han var i mange år nær ven af kongehuset, og Henriette Zobel har derigennem også haft en tæt tilknytning og deltaget ved flere arrangementer i kongehuset. Hun var blandt andet tæt knyttet med prins Henrik, skriver B.T.

Henriette Zobel har arbejdet som fotomodel, og senere skabte hun tøjvirksomheden Pureheart, som senere gik konkurs.

Desuden har hun beskæftiget sig med meditation, yoga, mindfulness og selvudvikling, skriver B.T.

Præst Flemming Pless fortæller, at han var med til at samle en tæt gruppe af venner samt Henriette Zobels to voksne sønner, da hun mandag afgik ved døden.

- Der var mange fysiske smerter i den sidste tid, siger Flemming Pless til B.T.

- Henriette var ikke afklaret med døden og havde ikke affundet sig med, at hun skulle dø. Det have hun et for stort livsmod til.

Hun døde mandag eftermiddag i sin lejlighed i Bredgade i København.

Hun kæmpede med forskellige helbredsproblemer. Familien ønsker ikke at oplyse, hvilken sygdom hun led af, skriver B.T.

/ritzau/