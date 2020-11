Henrik er beredskabspræst og klar til at hjælpe minkavlere i krise: - Man kan sagtens ringe til os

NORDJYLLAND:Henrik Busk Rasmussen har altid sin telefon i nærheden, så regionen kan få fat i ham. For han er en del af det psykosociale beredskab, som Region Nordjylland har aktiveret. Et beredskab, der står klar til at hjælpe i de største kriser og ulykker, og som består af læger, sygeplejersker, psykologer og beredskabspræster.

Beredskabspræsterne er der syv af i Aalborg Stift, og Henrik Busk Rasmussen er som leder den første, der bliver ringet til, når der er akut behov for en præst. Beredskabspræsterne bliver nemlig også tilkaldt af politiet ved andre alvorlige hændelser udenom det store beredskabssystem.

De særlige præster bliver brugt ved tragiske dødsfald eller som nu i kriser, som den man ser i minkbranchen, hvor avlere, deres familier og ansatte pludselig står i deres livs krise og med en stor sorg.

- På den ene side er det et stort økonomisk tab, man kommer til at lide, og på den anden side handler det også om slægtsgårde, hvor det er anden eller tredje generation, der har minkfarmen. Jeg tænker, det rammer dybt ind i identiteten, forklarer Henrik Busk Rasmussen, der har været beredskabspræst siden 2010

- Vi er gode til at rumme folks mange modstridende følelser. På den ene side er der chokket og sorgen, på den anden side er der den her store frustration og vrede. Vreden giver nok nogle af de her farmere et brændstof til at holde sig på benene nu her, forklarer han.

Ifølge beredskabspræsten kan der dog vente en hård tid efterfølgende – et tomrum, der næsten er værre end det, de oplever nu.

- Det er sådan nogle ting, præster kan være gode til at sætte ord på – naturligvis i samarbejde med de øvrige ressourcepersoner som psykologer og sygeplejersker.

Fra feltpræst til beredskabspræst

At jobbet som præst indebærer svære stunder og hårde samtaler, er bestemt ikke noget nyt for Henrik Busk Rasmussen. Foruden titlen som beredskabspræst er han også feltpræst og har været i Afghanistan to gange. Som feltpræst har han været med til at levere dødsbudskabet til pårørende, når en dansk soldat har mistet livet.

- Det var nok erfaringerne fra feltpræst-arbejdet, der gjorde, at jobbet som beredskabspræst interesserede mig. Nogle af erfaringerne derfra, kunne måske overføres til det civile liv.

Henrik Busk Rasmussen forklarer, at beredskabspræsterne egentlig er almindelige sognepræster med interesse i sjælesorg, men som altid kan kontaktes, gennemgår en række kurser, og som har sat sig ind i kriser, og hvordan mennesker reagerer på dem.

- Der er selvfølgelig en vis faglighed, men det er også en person, der godt tør møde folk i dyb sorg og dyb krise, fortæller han.

- Præsterne er ikke bange for at se folk græde, heller ikke vildt og voldsomt.

Klar til at hjælpe

Beredskabspræsterne bliver brugt gennem to forskellige systemer. Det psykosociale beredskab, som regionen nu har gjort standby, og som bruges under større ulykker og kriser. Det er flere år siden, det sidst blev aktiveret, forklarer Henrik Busk Rasmussen.

Oftest bruges beredskabspræsterne som støtte til pårørende efter alvorlige ulykker, hvor præsterne bliver tilkaldt af politiet. Det kan også være, hvis vidner har et behov for at tale med nogen, efter de har oplevet noget alvorligt. I løbet af et år bliver beredskabspræsterne i Aalborg Stift kontaktet fem til seks gange af politiet. Et tal, der har ligget nogenlunde stabilt de seneste år.

- Jeg tror ikke, mange kender ordet beredskabspræst, og det er overraskende for mange. Men i de tilfælde, hvor der har været en beredskabspræst ude hos en familie, har de været meget glade for det.

Tilbage i september blev Henrik Busk Rasmussen dog også kontaktet af en dyrlæge fra myndighederne, som skulle ud til en minkfarm, der var mistænkt for at være smittet med covid-19. Dyrlægen spurgte, om de måtte henvise avleren til beredskabspræsterne. Henrik har derfor allerede talt med én minkfarmer, dog i en anden situation end den nuværende, hvor samtlige mink skal aflives, smittet eller ej.

Uanset er Henrik Busk Rasmussen klar ved telefonen. Både hvis en avler, familien eller ansatte har brug for det psykosociale beredskab – eller hvis nogen af dem i tiden efter har brug for at tale med en.

- Hvis man har brug for at tale med en præst, kan man sagtens ringe til os.

Har du brug for akut hjælp fra regionens psykosociale beredskab, som beredskabspræsterne er en del af, kan du ringe til 97 64 30 00.