Her åbner 14 nye teststeder i Nordjylland

NORDJYLLAND:Nordjylland kan nu prale af, at have 66 steder, hvor man kan blive testet for coronavirus.

Senest er der kommet 14 nye teststeder til og flere af dem åbner onsdag.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er nu oppe på 66 teststeder i Nordjylland, og de fleste nordjyder har dermed meget kort afstand til test, og ingen har over 20 kilometer. Den øgede kapacitet skal sørge for, at det går nemt, smidigt og hurtigt, når man lader sig teste. Vi vil gerne sørge for, at der ikke dannes køer, og at folk har gode testmuligheder, siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Han anbefaler, at man benytter hurtigtestene i løbet af hele dagen, hvis det er muligt. Det er muligt at se en oversigt over aktuelle ventetider til hurtigtestene på falcks hjemmeside. Fra i dag bliver det desuden muligt for børn ned til 6 år at lade sig teste med hurtigtest.

Her åbner de nye teststeder Nogle steder er allerede åbnet, mens de fleste åbner onsdag d. 31. marts: Frederikshavn - Knivholt: Alle ugens dage fra 8-20 Aalborg C – Folkekirkens Hus: Alle ugens dage fra 7-17 Nørager: Mandag fra 10-13 og lørdag fra 14.30-19 Terndrup: Mandag fra 14.30-19 og lørdag fra 10-13 Arden: Mandag og lørdag fra 9-17 Mariager: Onsdag og søndag fra 9-17 Aalestrup: Søndag fra 9-17 Hanstholm: Onsdag og søndag fra 9-17 Snedsted: Tirsdag og lørdag fra 9-17 Frøstrup: Tirsdag og søndag fra 9 – 17 Sæby: Mandag og fredag fra 9-17 Aabybro: Tirsdag og søndag fra 9-17 Løvvangen (Nørresundby) forlænges til onsdag og lørdag i uge 12 til 18. Nibe: Åbner senest i uge 14 Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

Teststederne skal være med til at underbygge den massive testindsats, som starter i næste uge i forbindelse med genåbningen. Flere steder åbner, men kræver, at man fremviser en corona-test, der ikke er ældre en 72 timer.

Er du i tvivl om, hvilke steder, der åbner hvornår, kan du se oversigten over genåbningen her.