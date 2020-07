Her batter de ekstra feriepenge: Se hvad eksperter råder dig til at bruge pengene på

I efteråret kan du få tre ugers indefrosne feriepenge ind på kontoen. Og der er fri råderet over de knap 20.000 kroner, der i gennemsnit tikker ind hos danskerne.

Men hvor skal du sætte ind, hvis du vil bruge pengene til at give din privatøkonomi lidt førstehjælp - eller du vil give samfundsøkonomien et skub i ryggen?

- Har man dyr gæld, er det altid et godt råd at bruge ekstra penge på at få nedbragt den. Det er som regel den bedste investering, man kan lave, siger Las Olsen, som er cheføkonom hos Danske Bank.

- Har man ikke dyr gæld, kan det være en god investering at lave energiforbedringer i sin bolig, siger han.

Der bliver desuden lanceret flere tilskudsmuligheder til grønne tiltag i kølvandet på klimaloven.

- Det er ikke sikkert, man kan spare så mange penge på det, at det går op med investeringen. Men man får en energibesparelse, der dækker nogle af omkostningerne, og så får man et bedre og mere komfortabelt hus, siger Las Olsen.

Ser økonomien fornuftig ud, er der måske plads til lidt luksus. Og ethvert forbrug er med til at sætte skub i samfundets hjul.

- I forhold til samfundsøkonomien giver det mening, at pengene bruges i de brancher, der har været mest hæmmet af krisen - eksempelvis restauranter og turistbranchen, siger professor Søren Leth-Petersen fra Økonomisk Institut ved Københavns Universitet.

- Udfordringen kan være, at der stadig er nogle restriktioner i de brancher, så det kan være svært at skrue op på fuldt blus, siger han.

Særligt i servicebranchen kan dine penge arbejde aktivt for at fastholde de danske arbejdspladser.

- Jo flere penge der går til at give løn til nogle, der arbejder i Danmark, jo mere batter det. Det kan være at gå på restaurant, få en massage eller hyre en håndværker. Det giver meget direkte jobaktivitet, siger Las Olsen og fortsætter:

- Men de fleste ting, du køber i en butik, har også virkning - selv hvis de er produceret i et andet land. En ret stor del af det, man betaler, går til aktivitet herhjemme.

/ritzau fokus/