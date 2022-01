Her er årets mest solgte bil: Nordjyderne er begejstrede for både el og plug-in

SALG:Masser af plads og udstyr til prisen, men ikke mindst et pænt afslag på registreringsafgiften. Det er nogle af de faktorer, som nu har ført den høje Ford Kuga Plug-in hybrid helt til tops som den mest solgte bil i 2021.

Også nordjyderne har været begejstrede for Kuga'en - den ligger øverst på den nordjyske top-20 liste over bilsalget i december, foran Tesla Model Y.

Tesla Model Y - Ligger på en flot 2. plads i indregistrerede biler december 2021 i Nordjylland. Foto: Christian Schacht

Ser vi på nordydernes foretrukne el-biler i december, ligger Tesla Model Y forrest i feltet, side om side med Ford Kuga, der fører på plug-in markedet.

Opgørelsen over det samlede bilsalg i endnu et corona-plaget år viser, at både elbilerne og plug-in hybriderne for alvor fik et gennembrud.

Citroën C3 har stadig godt fat i danskerne og er på andenpladsen, lige i baghjulet på den høje Ford. Foto: Christian Schacht

Efter en heftig slutspurt i december kunne Kuga Plug-in Hybrid med cirka 5900 biler kalde sig den mest solgte model - fulgt på de efterfølgende pladser af klassikere som Citroën C3 med 5200 stk. og Toyota Yaris med 4300 eksemplarer. En lang række af modellerne på årets top-20 liste fås også som plug-in hybrider.

Den forholdsvis nye og roste Toyota Yaris blev den tredje mest solgte bil i hele landet 2021. Foto: Christian Schachtanm

Vi skal dog ned på 14. pladsen for af finde den eneste rendyrkede elbil, nemlig VW ID.4, som er solgt i 2700 eksemplarer.

VW ID.4 er nummer 1 på listen over de mest populære elbiler i 2021.

Den populære Ford Kuga Plug-in Hybrid fik en hård fødsel ved debuten i 2020, hvor store tekniske problemer stoppede salget i månedsvis.

Hånderterede problem

Lene Dahlquist, som er pressechef hos Ford uddyber.

- Kuga ramte ned i marked, der var klart. Her var der en familiebil, som var en SUV, der også bød på plads og kørekomfort og samtidig var en plug-in-hybrid, siger Lene Dahlquist.

Ford Kuga Plug-in Hybrid er kommet godt fra land efter tekniske begyndervanskeligheder og blev den klart mest solgte bil i 2021. Foto: Christian Schacht

Hun lægger ikke skjul på de problemer, der var med batteriet for både udleverede biler, og de der afventede levering. Pressechefen vurderer, at håndteringen af disse har været medvirkende til succesen.

- Vi fik taget hånd om kunderne, så de har følt sig trygge, siger hun.

Ejere blev bl.a. kompenseret med udvidet garanti, benzinkort og ladeboks samt løbende information. Problemerne blev løst i løbet af foråret 2021.

Kuga Plug-in Hybrid er steget 10.000-16.000 kr. ved årsskiftet, da afgiftsbegunstigelsen af plug-in hybrider ikke er så stor som tidligere, og løbende udfases. Alligevel forventer Lene Dahlquist et fortsat stort salg.

- Forventningerne er store. Ændringerne er ens for alle mærker, så det tror vi ikke vil lægge en dæmper på salget, siger Lene Dahlquist. Hun peger også på, at leveringssituationen er fornuftig for Kuga Plug-in Hybrid, der ikke er så hård ramt af mangel på semikonduktorer som hos andre mærker og modeller. Det er bl.a. fordi det danske marked prioriteres. Her er der i øjeblikket normal leveringstid på 8-12 uger.

Mere el – men færre biler

Med et samlet bilsalg på godt 185.300 biler kommer 2021 dog ikke op på niveau med de 198.100 biler, der blev afsat i 2020, der ellers også var corona-vingeskudt, og slet ikke rekordåret 2019, da det blev solgt 225.600 biler.

Med flere end 65.000 opladelige biler blev andelen af disse på over 34 pct og dermed rekordstor. Her tegnede de fuldt elektriske biler sig for cirka 24.900 stk., mens de resterende 40.400 biler var plug-in hybrider.

I det forgange år spiller der en række faktorer ind, lige fra restriktioner i foråret til chipmangel og deraf lange leveringstider, men også stigende priser på nye biler, der bl.a. mærker, at stålet er blevet dyrere.

Mads Rørvig, som er adm. direktør for De Danske Bilimportører ridser situationen op.

- Desværre har bl.a. corona-pandemien medført en global mangel på komponenter, som har lagt en generel dæmper på bilproduktionen og forårsaget forlængede leveringstider på nye biler for de danske bilkøbere. Der er ingen tvivl om, at bilsalget ville have været højere, hvis vi havde nemmere ved at skaffe biler hjem. I stedet endte bilsalget syv procent under 2020, hvilket – situationen taget i betragtning – er ganske udmærket, siger han.

Hektisk slutspurt

De elektrificerede bilers fremmarch blev godt hjulpet af en hektisk slutspurt i december, hvor der samlet blev solgt 17.800 biler og andelen af disse kom op på hele 58 pct., og hvor elbiler og plug-in hybrider tegnede sig for næsten lige store andele.

Men december var også usædvanlig, da mange plug-in-hybrider skulle leveres, før afgifterne steg 1. januar, mens en række producenter og importører også ville have elbiler med i det gamle års opgørelse. Her er størstedelen i en prisklasse omkring 400.000 kr., der ikke stiger.

- De grønne biler leverede en fornem slutspurt i december måned i et år, hvor salget af grønne biler er gået langt bedre end de fleste havde turdet håbe på. Elbilsalget er steget med 80 pct. i forhold til 2020, mens plug-in hybriderne er vækstet med over 120 pct. Vi forventer dog, at andelen af plugin-hybriderne vil falde i 2022, da afgiften på netop disse steg til nytår, siger Mads Rørvig.

Han presser samtidig på for flere ladestandere, som bilimportørerne peger på, der er er for få af, og han mener er en stopklods for den grønne omstilling.