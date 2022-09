Hvor skal supersygehuset stå på listen? Her er Danmarks 5 største byggeskandaler

AALBORG:Skandalen om det nye supersygehus, Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), er stor, men slet ikke stor nok til at placere byggeriet som det mest skandaleramte offentlige byggeri i nyere dansk historie.

Her er de største offentlige skandalebyggerier, Nordjyske har kunnet finde oplysninger om. Byggerierne er oplistet efter størrelsen på budgetoverskridelsen.

1. Kan du tælle til 7.000.000.000?

Københavns metrobyggeri, Cityringen, blev indviet i 2019 efter et lille års forsinkelse. Budgettet var på 18,1 milliarder kroner, men det endte med en pris på 25,3 milliarder. Altså en overskridelse på over 7 milliarder kroner. Projektet var også plaget af et enormt antal arbejdsulykker, social dumping m.m.

Metroen i København. Arkivfoto: Marco Cristofori /Alamy/All Over Press

2. Over 3 milliarder ekstra

Niels Bohr-bygningen, som bliver Københavns Universitets nye domicil for de naturvidenskabelige fag, er foreløbig seks år forsinket. Det oprindelige budget lød på 1,6 mia. kr. og slutprisen ser nu ud til at ende på 5 mia. kr.

3. Lille del - kæmpe overskridelse

DR's Koncerthus i København blev færdig i 2009 efter to års forsinkelse. Koncerthuset er en del af den nye DR Byen, og tilbage i 1999 blev der afsat 600 mio. kr. til projektet. Slutprisen blev 1,6 mia. kr. Og det er altså bare for koncerthuset.

DR's koncerthus. Privatfoto

4. To gange 700 mio. kr.

Endnu et universitetsbyggeri - Mærsk Tårnet i København - har sprængt budgettet. Den 15 etager høje bygning blev oprindeligt budgetteret til 1,3 mia. kr., men da bygningen blev indviet i 2017 lød prisen på 1,95 mia. kr. Projektet overskred også tidsplanen.

Mærsk Tårnet deler den tvivlsomme ære af 4. pladsen med Aarhus Letbane.

Det første budget lød på 2,8 mia. kr., men prisen endte på 3,5 mia. kr.

5. Supersygehuset her?

Som det ser ud lige nu kan Nyt Aalborg Universitetshospital rykke ind på femtepladsen med en budgetoverskridelse, der lige nu ligger på 572 millioner kroner.

Mange supersygehusbyggerier har kæmpet hårdt både med tidsrammer og budgetter. Byggeriet i Aalborg er ikke det eneste, der er fire år forsinket, og bestemt heller ikke det eneste, der været nødt til at skære ind til benet undervejs i byggeprocessen for at holde udgifterne nede.

Men selv om Nyt Aalborg Universitetshospital har sparet på snart sagt alt, tegner der sig altså en kæmpe budgetoverskridelse.