Her er de nye smittetal: Én nordjysk kommune stikker af

NORDJYLLAND:Den seneste uge er 243 nordjyder konstateret smittet med covid-19, men der er stor forskel på smittetallene lokalt.

Især i én nordjysk kommune er det såkaldte incidenstal markant højere end andre kommuner i landsdelen.

Incidenstal er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

I Vesthimmerlands Kommune er incidenstallet nu nået op på 90,1, viser tal fra Statens Serum Institut onsdag eftermiddag.

I alle de 10 andre nordjyske kommuner ligger incidenstallet under 60 - i fem af kommunerne er tallet endda under sundhedsmyndighedernes "bekymringsgrænse" på 20.

Det er i kommunerne: Hjørring (incidenstal på 10,9), Morsø (19,8), Mariagerfjord (19,2), Rebild (19,9) og Læsø med nul smittede.

Hvis man ser på det konkrete antal smittede, ligger landsdelens største kommune - Aalborg - i top med 107 nye konstaterede smittetilfælde den seneste uge. Her er incidenstallet lige under 50.

Smittekæde i Aars

Vesthimmerlands Kommune ligger nummer to i Nordjylland med 33 nye smittetilfælde den seneste uge - og altså det højeste incidenstal blandt de 11 nordjyske kommuner.

En del af forklaringen er smittespredning i Aars.

- Vi har et udbrud i hjemme- og sygeplejen i Aars med 10 smittede, fortæller sundhedsdirektør Anne Krøjer fra Vesthimmerlands Kommune.

- Den del har vi styr på. Vi er i gang med at opspore og inddæmme den smittekæde, men der kan være andre smittekæder i kommunen, tilføjer hun.

Udvider testkapacitet

Vesthimmerlands Kommune har fået regionen til at øge testkapaciteten i Messecenter Aars, hvor borgerne nu kan blive testet tre dage om ugen, mod tidligere kun to. De tre dage er onsdag, torsdag og lørdag.

Du kan bestille tid til at blive testet her (klik)

Kommunen prøver at få øget testkapaciteten yderligere og opfordrer alle borgere til at lade sig teste for covid-19.

Næstlavest

På landsplan skiller Region Nordjyllands sig ud positivt.

Ifølge onsdagens tal fra Statens Serum Institut har den nordjyske region det næstlaveste incidenstal blandt landets fem regioner.

Smittetrykket er højest i Region Hovedstaden og lavest i Region Midtjylland.