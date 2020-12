Her er de sygdomme, der slår flest nordjyder ihjel: Se hvor covid-19 ligger på listen

NORDJYLLAND:Næsten 4350 nordjyder er døde, mens coronaepidemien har været over os fra marts til november i år.

62 af dem var smittet med corona, da de udåndede, og det er alt for få til at kategorien infektionssygdomme (inkl. covid-19) kan rokke ved de fem almindeligste dødsårsager i Nordjylland.

Dødsfald de seneste 9 måneder Grafik: Jette Klokkerholm

Liste med flere dødsårsager

I en mere detaljeret statistik fra dødsårsagsregistret er dødsfaldene fordelt på 100 forskellige dødsårsager, og her vil covid-19 formentlig få sin egen kategori ligesom influenza og lungebetændelse.

I denne statistik ligger lungesygdommen KOL øverst på listen med gennemsnitligt 335 nordjyske dødsfald på 9 måneder efterfulgt af lungekræft og hjertesygdomme.

På 8. pladsen ligger lungebetændelse med 149 dødsfald i snit på 9 måneder. Influenza er nr. 54.

Hvis alle nordjyder, der er døde med corona, får covid-19 som dødsårsag, placerer covid-19 sig omkring 22. pladsen for marts til november i år.

Det kunne være værre

Når den officielle statistik engang foreligger, vil den gælde for hele 2020, og hvordan den ender med at se ud, er gætværk.

- Der er stadig mange ubekendte, påpeger lektor i epidemiologi ved Aarhus Universitet, Christian Wejse.

Han er dog sikker på, at det kunne være gået meget værre i Danmark.

- Man kan jo kigge på USA som et land, hvor man har grebet ind alt for sent og alt for lidt. De har snart 300.000 dødsfald. Det ville svare til at vi skulle have 5000 dødsfald i Danmark, siger Christian Wejse.

- Man kunne i hvert fald sagtens gange med en faktor 5 til 10. hvis vi ikke havde gjort de ting, vi har gjort, mener han.