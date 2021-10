Her er den mest solgte bil i Nordjylland

DANMARK:Der er masser af strøm på bilsalget for september.

Ikke alene kom der med cirka 3200 stk. nummerplader på rekordmange elbiler, det samme gælder antallet af plug-in hybrider, der med 3250 stk. betyder, at de to elektrificerede biltyper samlet tegner sig for 45 pct. af det samlede salg på godt 14.200 personbiler - i sidste måned var det 40 pct.

3 Kia Ceed, der netop er kommet i en faceliftet version, sælger godt om plug-in hybrid, og blev den anden mest solgte bil i september. Foto: Kia Foto: Christian Schacht

Her er Tesla helt i front. Den spritnye Tesla Model Y kom med 449 biler ind på en sikker førsteplads, mens den stadig populære Tesla Model 3 besatte tredjepladsen med 299 biler.

Den var på el-fronten skarpt forfulgt af VW ID.4 på en fjerdeplads, mens Audi Q4 - hvor alle er elektriske e-tron-modeller - kom ind som nummer 13.

Hyundai Kona, hvor mange er Electric-modellen, besatte 18. pladsen. VW ID.3, som ellers lå høj i sidste måned, er til gengæld faldet helt ud af top-20-listen med kun 168 biler, også den ellers populære Ford Kuga, der har solgt godt som plug-in hybrid, er droppet fra en førsteplads i august og høje placeringer de sidste par måneder til et sted midt på listen.

Til gengæld ligger en model som Kia Ceed, der netop har fået et facelift og sælger godt som plug-in hybrid, helt oppe på listens andenplads, mens også BMW 3-serie, Peugeot 3008, Toyota RAV 4, Audi Q5 og Mercedes A-Klasse, der har store andele af plug-in hybrider, ligger højt.

Mange jokere

Det samlede salg for sidste måned ligger noget under september for i fjor, men de to måneder kan ikke sammenlignes. Der er nemlig en række underliggende faktorer, som spiller ind på bilernes placeringer på listen, som kræver, at man går bag om tallene. Det betyder også at salgslisterne er øjebliksbilleder af, hvad bilimportørerne kan levere lige nu. Salget af plug-in hybrider og især elbiler tog da også for alvor fart i august, da der kom gang i leveringerne af mange af de biler, som er bestilt tidligere.

Således har Tesla typisk store leverancer op til kvartals-afslutninger. Denne gang er der ydermere mange bestilte Model Y, som nu endelig leveres, hvilket har boostet ”Tesla-effekten”. På den anden side er stort set alle bilproducenter ramt af forsinkelser, som skyldes en række forhold. Her spiller de meget omtalte chips, de såkaldte semikonduktorer, en stor rolle.

Mads Rørvig, som er adm. direktør for De Danske Bilimportører, konstaterer, at de lange leveringstider giver udfordringer.

- Flere kunder må i øjeblikket vente længere end normalt på deres nye bil pga. en global mangel på mikrochips og andre corona-afledte faktorer. Det er vi naturligvis ærgerlige over, da det på den korte bane forsinker den grønne omstilling. Der er dog stadig biler at få med kort leveringstid, hvis man står og skal købe ny, forklarer Mads Rørvig.

Mangler ladestandere

Når vi taler om den grønne omstilling er der dog en næsten lige så stor udfordring, som nærmest er blevet en kæphest for De Danske bilimportører, hvor direktøren frygter, at udrulningen af lade-netværket går for langsomt.

- Den voldsomme stigning i grønne biler stiller store krav til lade-infrastrukturen, som endnu ikke er tilstrækkelig. Selvom der investeres massivt i lade-infrastruktur, er der stadig problemer med kapaciteten, når salget af opladelige biler går så hurtigt, som det gør. Med de mange investeringer der i øjeblikket foretages i lade-infrastruktur, er jeg dog optimistisk omkring, at vi i løbet af næste år får en bedre balance, lyder det fra Mads Rørvig.