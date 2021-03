Her er det store overblik over genåbningen

Opdateres løbende tirsdag morgen:

Sent mandag blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om en langsigtet genåbningsplan for Danmark. Her er planen fordelt på områder med link til artikler, hvor du kan læse mere:

Undervisning

Ud over den gældende åbning i folkeskolen kan elever fra 5. til 8. klasse komme mere i skole efter påskeferien, altså 6. april. Helt præcist 50 procent af tiden med fysisk fremmøde hver anden uge. De samme gælder ikke-afgangselever ungdoms- og voksenuddannelser. Afgangseleverne er allerede omfattet af genåbningen.

Fra 6. april kan afgangsstuderende på de videregående uddannelser med "mange praksiselementer" vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Øvrige studerende kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde.

Daghøjskoler og aftenskoler må vente til 21. maj med at genåbne.

Indkøbscentre

Indkøbscentre, stormagasiner og arkader, som har et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder, genåbner 13. april.

De store indkøbscentre og stormagasiner må vente til 21. april med at genåbne.

Frisører og andre liberale erhverv

Fra 6. april bliver det igen muligt at gå til frisør, tatovør og lignende liberale erhverv. Det kræver dog coronapas, der enten viser en negativ coronatest inden for 72 timer, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er undtaget.

Idræt

21. april kan børn under 18 år igen deltage i idræt indendørs i organiseret regi. 6. maj åbner indendørs idræt efter planen også for voksne, der har coronapas.

Fra 21. maj 2021 åbnes efter planen den resterende del af idrætslivet - også med coronapas som en forudsætning. Det er også med forbehold for udviklingen i coronaepidemien.

Restauranter

Fra 21. april åbnes der for udendørs servering på restauranter og caféer mod forevisning af coronapas. Fra 6. maj kan gæsterne sætte sig indendørs.

Kultur og forlystelser

Museer, kunsthaller og biblioteker kan genåbne 21. april for gæster, der kan fremvise coronapas.

Fra 6. maj genåbnes konferencer, spillesteder, teatre, biografer og lignende lokaler med kulturaktiviteter - igen med krav om coronapas.

Fra 21. maj åbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo med videre og legelande.

Større arrangementer

Større arrangementer inden for kultur og idræt må vente på noget mere konkret om, hvordan de kan genåbne. En "hurtigt-arbejdende" ekspertgruppe skal midt i april komme med anbefalinger til, hvordan de kan afvikles forsvarligt.